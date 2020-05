Coronavirus en la Argentina: confirmaron cuatro nuevas muertes y 134 casos en las últimas 24 horas

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este martes cuatro nuevas muertes por coronavirus y 134 contagios en las últimas 24 horas. Así, la cifra del total de infectados en todo el país ascendió 5.020 y las víctimas fatales suman 264. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este martes cuatro nuevas muertes por coronavirus y 134 contagios en las últimas 24 horas. Así, la cifra del total de infectados en todo el país ascendió 5.020 y las víctimas fatales suman 264. Del total de esos casos, 927 (18,5%) son importados, 2.207 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.445 (28,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Esta mañana, el ministerio encabezado por Ginés González García comunicó dos nuevas muertes por coronavirus en el país: un hombre, de 75 años, residente en la provincia de Córdoba; y una mujer, de 75 años, residente en la provincia de Buenos Aires. En el reporte vespertino, se registraron dos decesos más: un hombre de 76 años, residente en la provincia de Córdoba; y una mujer de 76 años, de Capital Federal. Hasta el momento el total de altas es de 1.472 personas. Desde el inicio del brote se realizaron 69.718 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.536,4 muestras por millón de habitantes. De los 134 casos nuevos, 58 son de la provincia de Buenos Aires, 57 de Capital Federal, 11 de Chaco, 1 de Córdoba, 4 de Río Negro, 1 de Entre Ríos, 1 de Mendoza y 1 de Santa Fe. Formosa y Catamarca son las únicas jurisdicciones que hasta el momento no han presentado enfermos por coronavirus. Las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación comunicaron que las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 42 años. Durante la tarde, el ministro de Salud nacional expresó que “la cuarentena va a seguir pero con otras características” más allá del 10 de mayo, última fecha establecida y decretada por el presidente Alberto Fernández, hasta la cual extendió el aislamiento social en todo el país. En cuanto al agotamiento social, González García sostuvo: “Se nota y es lógico. No es masivo, pero algunas personas están cansadas y angustiadas. Muchas quieren volver a algún tipo de actividad por fuera de sus domicilios que les permita mejorar su subsistencia. Es cierto que esto existe y que nosotros lo tenemos muy en consideración". La curva de contagio por coronavirus en las villas y barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires sigue creciendo: según cifras oficiales del gobierno porteño difundidas en el parte sanitario de este martes, ya hay 249 casos confirmados de COVID-19 y seis personas fallecieron a causa del virus. Justamente en Capital Federal, epicentro de la pandemia, la cuarentena comenzará a flexibilizarse a partir del 10 de mayo. Así lo adelantó el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. “De acá al 10 de mayo la cuarentena será como está y, en adelante, lo que vamos a hacer es presentarle diferentes alternativas al Presidente, de acá al jueves”, afirmó en diálogo con radio La Red, y agregó que se tratará de una apertura gradual tanto de sectores productivos como sociales. No es el único distrito que analiza flexibilizaciones de la cuarentena, más allá del marco nacional que impuso el presidente Alberto Fernández. Desde ayer, San Luis habilitó la apertura de comercios minoristas, fábricas, centros de estéticas, peluquerías y obras privadas. El gobierno del Chubut, en tanto, comunicó oficialmente la decisión de “habilitar la apertura de los comercios en el territorio provincial a partir de este martes”. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció durante el fin de semana que a partir del próximo sábado los restaurantes, confiterías, shoppings y galerías comerciales serán las nuevas actividades permitidas debido a “las condiciones sanitarias” que tiene la provincia donde hace un mes no se registran nuevos casos de coronavirus. Próximo >