Fapui necesita una mano de la comunidad

Tweet La institución que atiende a personas con distintas discapacidades hizo el pedido de ayuda económica a través de las redes sociales debido a que IOMA no realiza pagos desde el mes de noviembre. María Inés Maciucci integrante de la institución habló en Master FM y contó como están afrontando estos días. La institución que atiende a personas con distintas discapacidades hizo el pedido de ayuda económica a través de las redes sociales debido a que IOMA no realiza pagos desde el mes de noviembre. La referente expresó que la única idea es siempre mantener abierta y funcionando la institución "La verdad es que IOMA no nos paga, tenemos a cargo el Hogar y el Centro de Día, que ahora esta cerrado porque todos saben que allí se trasladan todos los días personas y con este tema del coronavirus tenemos que tener cerrado. Pero si tenemos funcionando el servicio de hogar permanente que son cinco camas". "Realmente IOMA desde noviembre del año pasado no nos envia dinero por la prestación que estamos recibiendo, esto es bastante y lo que ocurre es que al no recibir esa prestación a nosotros se nos suma más de lo que le pasa a todo el mundo con tema de la pandemia". Maciucci contó que por eso decidieron salir a publicar el número de cuenta bancaria y el CBU "porque tampoco podemos salir a hacer una campaña en forma personal. Esta es la cuenta de la institución que usamos siempre. No pedimos que esa ayuda de dinero sea grande. Aquel que pueda, con los pesos que pueda y quiera colaborar lo puede hacer a la cuenta, nosotros al recibir la transferencia emitimos además del que entrega el banco un recibo institucional porque desde el grado contable juridico estamos con todo en regla con lo que necesitamos tener". "Con esto lo que vamos a hacer es paliar la situación hasta que IOMA comience a realizar nuevamente los pagos. Nosotros cuando IOMA regulariza los pagos el sostenimiento de la institución, no es que nos sobra dinero, pero nos alcanza perfectamente para cubrir las necesidades". María Inés contó además que las personas que concurren habitualmente al Centro de Día esperan con ansías el levantamiento de la cuarentena para volver a concurrir a Fapui y que por el momento las obras que allí se estaban realizando se encuentran paradas. ESCUCHA EN AUDIO PARTE DE LA NOTA Próximo >