Volcó un automóvil en cercanías de América

Cerca de las 9 de la mañana la sirena de Bomberos alertó sobre un accidente ocurrido a pocos metros del acceso Lito Rodríguez de América, allí un Renault Clío patente NMV456 terminó volcado en el paramo casi frente a Cargill. Se desconocen los motivos que determinaron el vuelco aunque lo importante es que la persona que viajaba en el auto no tuvo lesiones de importancia, solo algunos golpes y escoriaciones leves por lo que fue llevado en ambulancia al Hospital Municipal para realizarle allí algunos chequeos.