“Si mantenemos la cuarentena, no va a haber un pico”, aseguró uno de los infectólogos que asesora al Gobierno

Tweet Se trata de Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. También sostuvo que el escenario se podría “desmadrar” si se dejaran de poner en práctica ciertas medidas restrictivas. Se trata de Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. También sostuvo que el escenario se podría “desmadrar” si se dejaran de poner en práctica ciertas medidas restrictivas. Cuando faltan solo cuatro días para el 10 de mayo, la última fecha estipulada por el presidente Alberto Fernández para revisar la continuidad de la cuarentena obligatoria, uno de los infectólogos que asesora al Gobierno nacional desde su mesa de expertos hizo hincapié en la necesidad de mantener el aislamiento para evitar un crecimiento en la curva de contagios de coronavirus en el país. “Estamos muy bien desde el punto de vista epidemiológico y es un riesgo pensar que todo lo que hemos ganado hasta ahora lo podamos perder. Esta es una situación tan dinámica y es tan fácil transmitir el virus, que si uno abre antes de que la tasa de transmisión se empiece a reducir existe el potencial de que se descontrole otra vez”, aseguró Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). En diálogo con Albino Aguirre y Jorge Peroni por “Todo no se puede”, en LA CIELO 103.5 FM, el especialista advirtió: “Estamos manteniendo la tasa de contagios estable pero no la estamos reduciendo de forma drástica como nos gustaría". En este contexto, manifestó que “la cuarentena está siendo exitosa”, aunque el escenario se podría “desmadrar” si se dejaran de poner en práctica ciertas medidas restrictivas. “Sea lo que sea que se diga el lunes, lo que hay que tener en claro es que si se llegara a levantar (el aislamiento), el consejo sanitario seguirá siendo que la gente se quede en sus casas hasta que ya no haya más virus circulando”, aseveró. Y remarcó: “Si las personas se empiezan a contactar van a tener posibilidades de infectarse y mientras haya circulación puede aparecer un pico”. Sobre este último concepto, que atemoriza a buena parte de la población, Sued detalló: “El pico es solamente un número en una curva de cantidad de casos, que no necesariamente tiene que llegar. Depende básicamente de lo que hagamos nosotros: si decidimos mantener la cuarentena, no va a haber un pico”. Por último, consultado acerca del método que invita a dejar que un gran número de personas se infecte para alcanzar la “inmunidad de rebaño”, el también director de investigaciones clínicas de la Fundación Huésped garantizó: “No hay ningún modelo de ningún país en el cual dejar que un virus corra para que lo inmunice haya dado resultado”. Próximo >