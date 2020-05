Camuzzi está tomando lectura real de los medidores para el proceso de facturación

Tweet Ante la refacturación de los consumos estimados las diferencias a favor del usuario deberán ser reintegradas en la primera factura que se haga a partir de una lectura real. En aquellos casos en donde las diferencias resulten a favor de la distribuidora, el usuario deberá cancelar el saldo correspondiente a partir del 01 de octubre en tres cuotas iguales y consecutivas Ante la refacturación de los consumos estimados las diferencias a favor del usuario deberán ser reintegradas en la primera factura que se haga a partir de una lectura real. En aquellos casos en donde las diferencias resulten a favor de la distribuidora, el usuario deberá cancelar el saldo correspondiente a partir del 01 de octubre en tres cuotas iguales y consecutivas La empresa Camuzzi Gas Pampeana se encuentra actualmente tomando lectura real de los medidores (no estimada) por lo que el proceso de facturación se está llevando a cabo de manera regular. “De existir la necesidad de efectuar una estimación y/o refacturación, la Distribuidora actuará en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Autoridad Regulatoria”, informó la compañía de manera oficial. A continuación, se transcriben las respectivas resoluciones, las cuales modifican temporalmente y en el contexto de la emergencia sanitaria, las disposiciones del Reglamento de Servicio de Distribución: Resolución N°25/2020: Dirigida a aquellos Usuarios NO Residenciales que no se encuentran produciendo o si lo están, con niveles muy por debajo de lo habitual; y Usuarios Residenciales Nuevos que no tengan un historial de consumo o este sea menor a un año. Para aquellos casos se ha dispuesto que estos usuarios podrán informar a la Distribuidora el volumen de gas consumido a través de una Declaración Jurada dispuesta en la página web de la compañía. Resolución N°35/2020: Mediante la cual se establece que durante un plazo de 60 días, en todos aquellos casos en los que se efectúe una facturación estimada, y en donde los usuarios comprendidos por la Resolución N°25 no hicieran uso del mecanismo allí dispuesto (informar el consumo mediante Declaración Jurada), a los efectos de la facturación se deberá considerar el menor consumo registrado correspondiente a igual período al que se procede a estimar, sobre la base de los consumos históricos del usuario de los últimos tres (3) años. El ENARGAS también ha dispuesto que ante la refacturación de los consumos estimados las diferencias a favor del usuario deberán ser reintegradas en la primera factura que se haga a partir de una lectura real. En aquellos casos en donde las diferencias resulten a favor de la distribuidora, el usuario deberá cancelar el saldo correspondiente a partir del 01 de octubre en tres cuotas iguales y consecutivas. Camuzzi se encuentra trabajando en la adecuación de sus sistemas informáticos y de facturación para poder cumplimentar con las mencionadas resoluciones en aquellos casos en donde corresponda < Prev Próximo >