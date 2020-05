Fantasías: una escapada al aburrimiento del aislamiento en pareja

Tweet Es un hecho que el distanciamiento social es importante y necesario en tiempos de pandemia de Coronavirus. A pesar de que cada país toma unas decisiones que pueden ser diferentes a la hora del confinamiento, en muchos lugares se siguen todas las restricciones para un distanciamiento total. Es un hecho que el distanciamiento social es importante y necesario en tiempos de pandemia de Coronavirus. A pesar de que cada país toma unas decisiones que pueden ser diferentes a la hora del confinamiento, en muchos lugares se siguen todas las restricciones para un distanciamiento total. Es cuando muchas parejas se ven solamente con la opción de compartir el mismo espacio, a diferencia de las parejas que, al contrario, tienen que estar separadas para que puedan cumplir las recomendaciones de los gobiernos para contener el virus. En este momento, el cuerpo y la mente, que no dejan de estar conectados aunque todo alrededor esté paralizado, siguen activos y sin entender los comandos de parar. Por lo tanto… ¿como decirle al cerebro que los deseos en general no pueden ser y se quedarán incumplidos? escorts de Buenos Aires. Bueno, ya se sabe que hay deseos y… ¡deseos! Es cuando entra en juego la necesidad de satisfacer cuerpo y mente ya sea por la razón que sea. Y hablar de esto sin conectar directamente a las fantasías, es perder la oportunidad de que se ayude a la imaginación. Para no caer en una rutina en la cual la única salida es, utilizar las herramientas que estén en el entorno, en tiempos de cuarentena se puede aprovechar el tiempo para cumplir las mejores fantasías y tener un poco de placer junto a las Skokka tiene un verdadero aprecio por las fantasías, que ahora mismo pueden ser aprovechadas con mucha más atención. Pensando en ello, están en pauta algunas actitudes que pueden colaborar con que todo esto pase más rápidamente. Porque al fin y al cabo ¿a quién no le gusta tener momentos ardientes que estimulen el cerebro? Ahora que está en auge el sexo virtual, ¿cómo aprovecharlo? Una invitación al placer escorts de Bogotá. Hay quien dice que quien está en pareja, en tiempos de confinamiento, suele tener más sexo que los solteros o los que están separados de su enamorado en este fatídico momento. La verdad es que todo depende de la relación y las condiciones en que se encuentren al compartir un mismo espacio sin que uno pueda escaparse, como podían hacer antes para ver a las kinesiólogas de Lima. Una invitación al placer puede ser el primer paso para que haya una retomada de los sentidos de amor y placer. Es momento de intentar que las cosas funcionen (eso sí, si realmente hay esta posibilidad) de manera que sirva para los dos. Es una cuestión de dar otra vez la oportunidad a que todo pueda, quizás, volver a ser naturalmente sexy como ya lo fue un día. Siguiendo el ejemplo de las más bellas Una sutil invitación, con carícias y dando atención puede ser la clave para que las fantasías puedan tener la oportunidad de cumplirse. Mucho antes de una situación de pandemia ya se recomendaba tomar un tiempo para hablar. Ahora, además de hablar de la relación se aconseja hablar de las fantasías y fetiches como forma de estimular el deseo. Explorar lo que se ve de atractivo en la pareja Algunas parejas suelen tener vergüenza de liberar todos sus deseos aunque sea entre cuatro paredes. Para realizar algunas fantasías es necesario tener la mente abierta. Y si hay algo que desde hace un tiempo está de moda es sentirse bien consigo mismo y sacar un par de fotografías. Se puede hacer una sesión de fotografía explorando lo que el otro ve más bonito y atractivo en la pareja. Es una manera de ayudar en el autoestima de la pareja, a la vez de inmortalizar la relación de una manera original. No hace falta que sea una super cámara o una superproducción de cine. Es momento de dejarse llevar y a la vez ir pensando la fantasía que se puede realizar en el próximo paso. La opción de sextape también puede ayudar en este juego de las fantasías. Es cuando se puede combinar diversas alternativas: utilizar disfraces, ponerse la lencería más bonita, ver sexo online, hacer una inversión de papeles y luego disfrutar juntos viendo como ha salido el juego. Ya se sabe que hay a quien se le pongan los pelos de punta al hablar de estos temas. Es hora de probar posiciones, disfraces y todo lo más deseado para que esa pareja vuelva a descubrir el placer. Prueba nuevas posiciones Puede que ya sea algo “viejo” pero el Kamasutra siempre dará una posición deseada por día. Y no hace falta tener sexo todos los días, sea por la razón que sea. No obstante, las posiciones del amor erótico pegan con los tiempos de distanciamiento social. Se puede experimentar una infinidad de posiciones combinadas con la ayuda ilustrada de la obra hindú y aprovechar para seguir con los intentos cuando todo esto pase. Dentro de todas las posibilidades, hay que aprovechar el momento para buscar estar bien y pasar por todo con la cabeza fresca y entendiendo que todo esto pasará. Pero, ¡que todo lo bueno descubierto en forma de fantasía se quede! Fdo.: Julia Santos < Prev Próximo >