Rodríguez dió la palabra de la policia sobre la muerte del empleado municipal

Tweet "Se están instruyendo actuaciones bajo la caratula de- Muerte por Accidente- bajo la intervención de la UFI N° 6 del Depto Judicial de Trenque Lauquen" dijo el responsable de la policía distrital de Rivadavia respecto a la investigación que esta en marcha por la muerte de un jóven de 27 años ocurrida el martes en el Vivero Forestal. respecto a la investigación que esta en marcha por la muerte de un jóven de 27 años ocurrida el martes en el Vivero Forestal. Sergio Rodríguez explicó que "la policía toma conocimiento del trágico hecho alrededor de las 17:40 horas a través de un llamado del Hospital Municipal que daba cuenta del ingreso de este jóven sin vida. Más allá de todos los esfuerzos realizado no pudieron recuperar sus signos vitales" "De manera inmediata personal policial fue al lugar de los hechos y se puso a resguardo la escena" agregando que "estuvo trabajando personal de policía científica y el Dr. Moleda del cuerpo médico forense". LOS HECHOS "Podemos decir que el jóven presenta un traumatismo de craneo superficial, traumatismo de hombro y fractura expuesta de antebrazo derecho. El médico nos indica que la fractura pareciera ser na fractura defensiva, como adviertiendo que algo le caía, levantó el brazo para protegerse en la zona alta (la cabeza)". "Después no tiene otras lesiones" dice Rodríguez agregando que el infortunado hombre tuvo un "broncoespasmo donde aspiro fluidos estomacales". "Se a podido recabar a traves del testimonio de su compañero circunstancias que son de interés. Él estaba manipulando la motosierra de mayor porte porque iba acortar ramas de envergadura, de gran tamaño. Es por eso que su compañero se había retirado a unos 30 o 40 metros. Cuando el compañero termina la tarea porque se había quedado sin combustible no escucha la motosierra de Álvarez, va hasta alli y lo encuentra tirado en el piso y con su mano sobre la motosierra apagada y hubo un gajo en las inmediaciones del cuerpo sobre la espalda. Policía Científica encuentra un barbijo con algunos fluidos gástricos, una mancha de sangre y a un metro una rama de grandes dimensiones que se presume podría tratarse de lo que se le vino encima y él trató de cubrirse" Rodríguez dijo a Master News que "es todo lo que podemos aportar, seguramente en el transcurso de las horas surgirán algunos otros elementos porque se han pedido otro tipo de estudios y demás" ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >