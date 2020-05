Sergio Massa: “Voy a sesionar cuando tenga garantizada la transparencia y operatividad”

Tweet El titular de la Cámara de Diputados adelantó que el sistema volverá a ser testeado hoy y mañana, para que se pueda convocar a sesión el próximo sábado El titular de la Cámara de Diputados adelantó que el sistema volverá a ser testeado hoy y mañana, para que se pueda convocar a sesión el próximo sábado El simulacro de sesión virtual que se llevó a cabo este miércoles no salió de acuerdo a lo esperado. El sistema presentó fallas, por lo que el debate parlamentario que estaba previsto para este modiodía se postergó -en principio- para el sábado. Hoy y mañana se continuará exigiendo al sistema y capacitando a los diputados para que de una vez por todas se pueda sesionar en medio de la cuarentena obligatoria. Al respecto, Sergio Massa avisó que habilitará la sesión “cuando tenga garantizada la transparencia y la operatividad” del sistema. “Cuando uno prueba algo es porque no tiene certezas de que vaya a funcionar”, justificó el titular de la Cámara Baja sobre las fallas que se evidenciaron en el simulacro, pero destacó la labor del oficialismo: “Tenemos la humildad de reconocer cuando algo no funciona, lo corregimos y lo mejoramos”. “Yo quiero que a la hora de sesionar y sancionar una ley las garantías estén todas dadas”, expresó Massa en declaraciones a TN. “Prefiero probar una y diez veces, corrigiendo los errores, pero garantizarle a todos los bloques la transparencia”. Más allá de críticas de algunos legisladores opositores, el referente del Frente de Todos destacó “la nobleza y la lealtad” de los presidentes de los distintos bloques y los secretarios parlamentarios “para que el Congreso sesione de manera virtual”. "Puede que un diputado crea que con una chicanita, porque el sistema falló, pueda desvirtuar el trabajo de la gente” del cuerpo, respondió sobre los cuestionamientos. El presidente de la Cámara Baja minimizó las fallas del sistema: “Mientras probamos, si nos equivocamos mejor porque aprendemos”. En tanto adelantó que este jueves y mañana seguirán exigiendo al mecanismo “para tener todas las garantías”, y reafirmó que encabezará la sesión cuando tenga la seguridad de que “transparencia y operatividad estén 100% garantizadas”. Si se superan los inconvenientes en las próximas dos jornadas, el debate parlamentario se llevaría a cabo el fin de semana: “Si tenemos que sesionar el sábado, vamos a sesionar el sábado, y todos los presidentes de bloques lo plantearon”, enfatizó Massa. “Estamos construyendo un camino nuevo de tecnología aplicada a la democracia”, sostuvo y agradeció a los jefes de bloque por “demostrar que la democracia no cierra en el siglo XXI, sino que utiliza nuevas herramientas para funcionar”. Continuidad de la cuarentena A la espera del anuncio oficial, Sergio Massa manifestó que en aquellos lugares “donde vemos tres semanas de disminución de casos" hay que encontrar “progresivamente” la salida de la cuarentena. Al respecto sostuvo que “es clave la responsabilidad de cada gobernador” a la hora de establecer protocolos para liberar nuevas actividades. Sin embargo, hizo hincapié en que no se puede “generar expectativa de que mañana se levanta todo”, porque “si dentro de una semana entramos en una curva de contagio fenomenal, tenemos que volver a cerrar, y además empezamos a contar muertos”. “Cuidado porque acá se habla de que alguien no pudo acceder a un crédito, que la ayuda a determinada empresa no llegó de la manera en que tenía que llegar, o que el IFE fue rechazado en algún caso, son trámites que se pueden corregir pero de la muerte no se vuelve”, alertó. En otro fragmento de la entrevista, el diputado nacional criticó que hay empresas de servicios públicos “que no respetan el congelamiento de tarifas”, por lo que resaltó la necesidad de “usar el poder del Estado para castigar a los que juegan a la avivada en medio de la crisis”. El mismo razonamiento reclamó llevar a cabo en los casos de los jueces que concedieron prisiones domiciliarias a violadores o autores de delitos de gravedad: “Cada juez que se pase de vivo en medio de la pandemia y libere a un violador o a un asesino le vamos a hacer jury”, concluyó. Próximo >