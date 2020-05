ANSES informó el cronograma de pagos parcial del bono de $10.000. Mirá cuándo cobrás!

Tweet El calendario de pagos de ANSeS de mayo comenzó el lunes 4, con el pago de las pensiones no contributivas con terminan con DNI 0 y 1. Y para los que cobran el bono de $ 10.000 a través de trasferencia bancaria al CBU con DNI terminación 8. El calendario de pagos de ANSeS de mayo comenzó el lunes 4, con el pago de las pensiones no contributivas con terminan con DNI 0 y 1. Y para los que cobran el bono de $ 10.000 a través de trasferencia bancaria al CBU con DNI terminación 8. A su vez, esta semana se completa el pago al 1,5 millón de pensiones no contributivas porque hoy cobran los con DNI 2 y 3. El miércoles con DNI 4, 5 y 6. Y el jueves con DNI 7,8 y 9. El lunes 8 arranca el pago de las jubilaciones y pensiones y la AUH de mayo, mientras la Asignación por Embarazo comienza el 11 de mayo. Bono de $10.000 solo en Correo Argentino A su vez, para los que cobran los $ 10.000 por Correo Argentino, concurriendo a la sucursal que les corresponde según el domicilio, se fijó el siguiente cronograma: DNI terminado en 0: Apellido de la A a la L: miércoles 6 de mayo. Apellido de la M a la Z: jueves 7 de mayo. DNI terminado en 1: Apellido de la A a la L: viernes 8 de mayo. Apellido de la M a la Z: lunes 11 de mayo DNI terminado en 2: Apellido de la A a la L: martes 12 de mayo. Apellido de la M a la Z: miércoles 13 de mayo DNI terminado en 3: Apellido de la A a la L: jueves 14 de mayo. Apellido de la M a la Z: viernes 15 de mayo DNI terminado en 4: Apellido de la A a la L: lunes 18 de mayo. Apellido de la M a la Z: martes 19 de mayo DNI terminado en 5: Apellido de la A a la L: miércoles 20 de mayo. Apellido de la M a la Z: jueves 21 de mayo DNI terminado en 6: Apellido de la A a la L: viernes 22 de mayo. Apellido de la M a la Z: martes 26 de mayo (el lunes es feriado). DNI terminado en 7: Apellido de la A a la L: miércoles 27 de mayo Apellido de la M a la Z: jueves 28 de mayo. DNI terminado en 8: Apellido de la A a la L: viernes 29 de mayo. Apellido de la M a la Z: lunes 1 de junio. DNI terminado en 9: Apellido de la A a la L: martes 2 de junio. Apellido de la M a la Z: miércoles 3 de junio AUH Documentos terminados en 0: Viernes 8 de mayo. Documentos terminados en 1: Lunes 11 de mayo. Documentos terminados en 2: Martes 12 de mayo. Documentos terminados en 3: Miércoles 13 de mayo. Documentos terminados en 4: Jueves 14 de mayo. Documentos terminados en 5: Viernes 15 de mayo. Documentos terminados en 6: Lunes 18 de mayo. Documentos terminados en 7: Martes 19 de mayo. Documentos terminados en 8: Miércoles 20 de mayo. Documentos terminados en 9: Jueves 21 de mayo. Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 11 de mayo Documentos terminados en 1: 12 de mayo Documentos terminados en 2: 13 de mayo Documentos terminados en 3: 14 de mayo Documentos terminados en 4: 15 de mayo Documentos terminados en 5: 18 de mayo Documentos terminados en 6: 19 de mayo Documentos terminados en 7: 20 de mayo Documentos terminados en 8: 21 de mayo Documentos terminados en 9: 22 de mayo Asignaciones por Prenatal y Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 12 de mayo Documentos terminados en 2 y 3: 13 de mayo Documentos terminados en 4 y 5: 14 de mayo Documentos terminados en 6 y 7: 15 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 18 de mayo < Prev Próximo >