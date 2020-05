Guía de trámites: todo lo que tenés que saber del funcionamiento del IPS en cuarentena

Tweet En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Instituto de Previsión Social bonaerense dio a conocer una guía de trámites con las once preguntas frecuentes. Entrá y mirá cómo funciona el IPS en cuarentena. En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Instituto de Previsión Social bonaerense dio a conocer una guía de trámites con las once preguntas frecuentes. Entrá y mirá cómo funciona el IPS en cuarentena. El aislamiento social y obligatorio que dispuso el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus en Argentina generó que la atención al público, que antes se podía realizar presencial, tenga que cambiar su metodología de funcionamiento. En ese contexto, el Instituto de Previsión Social dio a conocer una guía de trámites en la que responde las once preguntas más frecuentes sobre cómo es la atención en cuarentena. 1) Durante la cuarentena obligatoria el IPS ¿atiende público? No, la atención presencial está suspendida en todas las sedes tanto de La Plata como del interior. 2) Tengo turno en el IPS y está suspendida la atención ¿tengo que solicitar un nuevo turno? No tenés que hacer nada, el IPS reprogramará tu turno de forma automática. 3) Si necesito hacer una consulta ¿cómo la hago? Podés comunicarte: vía telefónica a la línea 148 de lunes a viernes de 8 a 20 hs. Por mail a: consultas@ips.gba.gov.ar 4) ¿Cómo obtengo mi recibo de haberes? Durante la cuarentena obligatoria se dispuso una cuenta de correo electrónico para solicitar los recibos de haberes: recibos@ips.gba.gov.ar 5) ¿Cómo obtengo mi clave para acceder al recibo de haberes on-line? Durante la cuarentena obligatoria se dispuso una cuenta de correo electrónico para solicitar la clave para acceder al recibo on-line: recibos@ips.gba.gov.ar 6) Está próximo a vencer mi poder para percibir ¿cómo puedo solucionarlo? El IPS prorrogó el plazo de vencimiento de este trámite hasta el 30 de junio 7) Necesito otorgar un poder para percibir ¿cómo lo puedo hacer en cuarentena Durante la cuarentena obligatoria se dispuso una cuenta de correo electrónico para consultas sobre poderes: poderes@ips.gba.gov.ar 8) Necesito presentar un recurso de revocatoria ¿hasta cuándo tengo tiempo? El IPS prorrogó el plazo de vencimiento de este trámite hasta el 30 de junio 9) Necesito presentar un reclamo ¿hasta cuándo tengo tiempo? El IPS prorrogó el plazo de vencimiento de este trámite hasta el 30 de junio 10) Necesito presentar un certificado de supervivencia ¿hasta cuándo tengo tiempo? El IPS prorrogó todos los plazos de vencimiento de este trámite hasta el 30 de junio 11) No llegué a presentar los certificados para cobrar Asignaciones Familiares y Escolaridad ¿hasta cuándo tengo tiempo? El IPS dispuso que este tipo de presentación no tenga ningún plazo de vencimiento. < Prev Próximo >