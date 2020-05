Cuarentena en la Provincia: Kicillof evalúa flexibilizaciones en el interior y seguirá siendo extrema en el conurbano

Tweet El Gobernador se reunió este jueves con expertos en epidemiología, quienes coincidieron en la posibilidad de reactivar industrias y comercios en distritos donde no haya casos positivos, siempre con "estrictos controles". El Gobernador se reunió este jueves con expertos en epidemiología, quienes coincidieron en la posibilidad de reactivar industrias y comercios en distritos donde no haya casos positivos, siempre con "estrictos controles". En paralelo a la Nación, el gobierno de Axel Kicillof afina los detalles sobre cómo será la próxima fase de la cuarentena. El Gobernador mantuvo un encuentro hoy con el comité de expertos que lo asesoran sobre la evolución de la pandemia en el territorio bonaerense, junto a quienes analizó los pasos a seguir a partir del próximo domingo, cuando finalice una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Según lo informado desde el Gobierno provincial, funcionarios y expertos coincidieron en las diferencias que se registran en distritos del interior con respecto a los que pertenecen al conurbano. En ese marco, comenzaron a evaluar la posibilidad de ampliar las excepciones a industrias y comercios en las ciudades que "no han registrado casos o que han entrado en etapa de supresión". Sin embargo, aclararon que "siempre deben mantenerse estrictos controles", incluso en aquellos distritos en los que todavía no se haya registrado un solo caso de coronavirus. En las dos horas que duró la reunión, evaluaron cuál sería el posible impacto epidemiológico de restablecer ciertas actividades y avanzaron en recomendaciones diferenciadas en cuanto a los distintos niveles de autorizaciones graduales para el funcionamiento. Además de Kicillof y el comité de expertos, estuvieron presentes el el ministro de Salud, Daniel Gollán, el viceministro, Nicolás Kreplak; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Carlos Naón; el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García; la vicegobernadora, Verónica Magario; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín. Además, intendentes y legisladores pudieron presenciar la charla vía teleconferencia. Por otro lado, se propuso comenzar a realizar trabajos focalizados en comunidades cerradas y de mayor vulnerabilidad social, que permitan mitigar los contagios y personalizar los controles en caso de circulación del virus. También se avanzó en el diseño de dispositivos especiales para los barrios socialmente vulnerables, villas y asentamientos. Continúa la distribución de insumos y equipamientos para hospitales provinciales Por otra parte, hoy llegó el sexto vuelo de Aerolíneas Argentina proveniente de China con insumos para el combate contra el coronavirus. En ese marco, el Ministerio de Salud bonaerense se encuentra desarrollando operativos para de abastecimiento en todos los hospitales y regiones sanitarias de la provincia. En ese sentido, detallaron que ya se distribuyeron 496 nuevas camas, 226 nuevos respiradores y 1.275.775 barbijos quirúrgicos. "Es fundamental contar con la cantidad necesaria de camas operativas y reforzar el sistema para cuándo contemos con un aumento en la demanda. Como el virus sigue circulando y continúa el aumento de casos de manera lenta y progresiva, cuidamos a trabajadores con elementos de protección personal para evitar los contagios de nuestra fuerza laboral”, explicó el director provincial de Hospitales, Juan Riera. Además, ya se distribuyeron 35.386 barbijos N° 95, 158.868 kits, 21.285 camisolines hemorrepelentes, 75.272 unidades de alcohol en gel de 250 ml, 74.775 Protectores Faciales y 40.707 protectores oculares. Riera también destalló que se distribuyen en centros de salud ecógrafos y equipos de diálisis “teniendo en cuenta que esta enfermedad de COVID-19 en un porcentaje afecta la parte renal con insuficiencia renal aguda y los pacientes requieren ser dializados". Próximo >