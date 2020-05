Rivadavia tiene en Lipolcc una de sus instituciones más nobles

Tweet La entidad que existe en nuestra ciudad desde mediados de la decada del 80 sigue firme atendiendo las necesidades de quienes por su enfermedad deben realizar costosos tratamientos oncológicos. En Master FM hablamos con Lucy Marchese sobre como están trabajando en la crisis del COVID-19. "Esto nos ha agarrado de sorpresa a todos y lo que no queremos es amontonar tanta gente en la sede, así que por lo tanto una vez que nos pudimos organizar dejamos estipulado que todo lo que es atención de la Dra. Salaberry, esta atendiendo en la sala de Oncología del Hospital, así que a Lipolcc no va ni la Dra. ni los pacientes. Esto por una cuestión de prevención y porque realmente son muchos los tratamientos que hay y a esos pacientes hay que cuidarlos y mucho" comenzó explicando Marchese. La mujer agregó que "Eso lo organizamos con el Hospital aunque nosotros seguimos llevando la medicación, de dar los turnos, de organizarle un poco todo a la Dra. Todo se esta haciendo en la Sala de Oncología que era esta la finalidad que tiene". LA ATENCIÓN EN ITALIA Y SARMIENTO "Estabamos viniendo los miércoles nada más por la entrega de medicación, aunque si hay una urgencia vamos cualquier día y a cualquier hora pero tratamos de respetar todo lo que nos esta diciendo el municipio en cuanto a los horarios y no amontonar gente. Ha sido un problema pero ahora reviendo que ya están autorizados los laboratorios para hacer estudios y demás vamos a atender los miércoles y viernes en el horario habitual de 8:30 a 11:00 horas, durante todo el mes de mayo". LA NECESIDAD DE LA CUOTA PAGA Luci contó en la nota con el periodista Ricardo Novo que "Nosotros necesitamos la cuota al día tanto de FOCOSA como de LIPOLCC. Nos agarro que emopezamos a cobrar en marzo, vino todo esto y no se pudo cobrar. Así que aprovecho a decirle a la gente que la cuota de socios se puede pagar a través de la Cooperativa Eléctrica, de Cámara de Comercio y sino puede ser llegándose personalmente a la sede o conectándose con alguien de la comisión donde le pasaríamos el número para hacer una transferencia a la cuenta corriente que tenemos en el Banco Provincia". "No es que estemos mal pero tampoco nos podemos confiar. Este año no vamos a poder hacer nada para recaudar, también esta cortado el tema de la repartida de los impuestos de la municipalidad por eso vamos a pedirle a todos los socios que puedan acercarse de alguna manera para que la cuota pueda ser abonada" "Sabemos que las necesidades son muchas pero las cuotas que se pagan son bajas como para no pagarlas. Esto nos ayuda en la colaboración que estamos dando con los tratamientos y los medicamentos que son muy caros y las obras sociales no están entregando, el Ministerio de Salud también esta cerrado, no esta entregando y esto es todo una rueda". LOS TRATAMIENTOS "En marzo habíamos echo mucha inversión, ya esta pagado gracias a Dios todo eso, porque no podemos cortar los tratamientos, la gente tiene que seguir con su tratamiento la difícil situación de su enfermedad" Marchese explica que "La entidad venía bien trabajando, esto es un punto fundamental en una situación como esta de la pandemia y así podemos responderle a quien lo necesite. Podemos responderle porque la gente nos responde con su cuota, con su apoyo. Recalco que la cuota es muy accesible, de $ 40 por mes. Quien se pueda pasar al recibo de la Cooperativa para pagarlo que lo haga por favor". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >