Caritas solicita donación de ropa de abrigo, frazadas, colchones y estufas

Tweet Nene Rosso integrante de Caritas habló en la mañana de la radio y en la 102.1 y dijo "La gente esta necesitando ropa de abrigo, se nos viene el frío y la situación es muy complicada porque hay personas que no pueden salir a trabajar" . Nene Rosso integrante de Caritas habló en la mañana de la radio y en la 102.1 y dijo Desde la institución se esta solicitando a la comunidad que acerque, dentro de sus posibilidades ropa de abrigo, estufas (salamandras, pantalla o garrafera) "colchones también" agrega Rosso "nosotros teníamos bastante colchones pero la necesidad de las personas hizo que los fueramos entregando todos y la gente más necesitada sigue pididendo". "Además frazadas, camperas, y todo tipo de ropa que sirva para el invierno". Con respecto a los alimentos, la mujer dijo que por el momento tienen un cupo "agradecemos a la gente que nos ha donado choclos, zapallo y eso lo vamos complementando en la bolsa de los abuelos y de la gente que va a pedir" "Hay gente que no puede trabajar, que vive al día o de changas y ellos son para quienes estamos solicitando todo esto". La señora de Rosso agradeció a la Municipalidad porque "siempre esta dando una ayuda" agregando que "aquellas familias que tienen muchos chicos no les alcanza". "Nosotros en Caritas tenemos la gente que siempre va pero notamos que en el último tiempo se ha agregado más gente que no iba" dice respecto a la crisis que se esta viviendo. En Caritas se trabaja en conjunto con las asistentes sociales de las escuelas "ellas nos avisan cuando hay un caso muy especial o de mucha necesidad y ahí estamos para ayudar" PARA AYUDAR Y DONAR COMUNICARSE CON Marta Garelli: Adriana Caresano: Estela Vitores: Adriana Broto: Nene Rosso: ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >