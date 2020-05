Serenal prohibió el traslado entre Lincoln y Leandro N. Alem

Tweet Luego de conocido el caso positivo por el que falleció una anciana de Leandro N. Alem el intendente de Lincoln, Salvador Serenal prohibió el tránsito desde y hacia el vecino distrito. Luego de conocido el caso positivo por el que falleció una anciana de Leandro N. Alem el intendente de Lincoln, Salvador Serenal prohibió el tránsito desde y hacia el vecino distrito. Dicha medida rige por 48 horas o hasta tanto dicho distrito no pueda corroborar si la situación epidemiológica del COVID-19 está controlada en su partido. A raíz de los hechos de público conocimiento, mediante el Decreto Nº 1610/2020 el intendente Salvador Serenal estableció la prohibición de ingreso y egreso de personas en tránsito con el distrito de Leandro N. Alem. La medida alcanza a cualquier habitante o residente del Distrito de Lincoln que requiera viajar al Distrito de Alem y a cualquier habitante o residente del Distrito de Alem y sus localidades (Alem, Vedia, El Dorado) que requiera viajar hacia el Distrito de Lincoln. Dicha prohibición rige por 48 horas o hasta tanto dicho distrito no pueda corroborar si la situación epidemiológica del COVID-19 está controlada en su partido. Esta reglamentación se debe a que ayer se conoció la muerte de una persona en el Distrito de Leandro N. Alem por COVID-19 y que, además, al menos otras tres personas se encuentran internadas con los síntomas de dicha enfermedad, sin conocerse hasta el momento el origen de los contagios y si la situación está controlada en dicho territorio, informaba el Diario de Lincoln. Por su parte El Vediense en su portal titulaba: «Serenal nos prohíbe ir a Lincoln». Y en su interior desarrollaba: «Todos los habitantes de nuestro distrito tienen prohibido por el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, ingresar a Lincoln, y tampoco a los linqueños viajar a nuestro distrito». La aparición del primer caso positivo en la zona muestra sin demoras lo que el temor, la antipatía o la prevención pueden generar. Hasta el momento solo Serenal se ha expresado y obrado de este modo, el resto no se ha manifestado, salvo Zavatarelli que al ser consultado por el particular dijo que lo que le ocurre a leandro N. Alem no cambia las cosas, salvo pone en alerta, confirma que nadie está excento de infectarse y quizá ayude a que se tome más conciencia, pero nunca habló de restricciones desde o hacia Vedia y resto de las localidades del partido. Es importante destacar más allá de las discusiones que los distritos mencionados tienen entre si una histórica interrelación comercial que exigirá mayores cuidados pero la dificultará si se toman medidas extremas que pudieran extenderse en el tiempo. El Covid-19 exige que todo se planifique no más allá de lapsos de 24 horas. El caso de la anciana fallecida, ha demostrado por qué. Próximo >