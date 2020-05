Implementan un protocolo de recomendaciones para la actividad de la construcción en territorio bonaerense

Tweet La medida obliga a los empleadores a cumplir con una serie de normas de seguridad y salud en el ámbito laboral. Desde este viernes, la provincia de Buenos Aires tendrá el "Protocolo de Recomendaciones Prácticas para la Industria de la Construcción" aplicable en la emergencia sanitaria dispuesta en virtud de la pandemia por coronavirus. La medida llega luego de conocerse que los efectos de la cuarentena se perdieron 40 mil empleos en el sector. La resolución 165 publicada en el Boletín Oficial bonaerense lleva la firma de la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y detalla que el protocolo fue elaborado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y presentado ante esa cartera. Semanas atrás, el Ministerio de Trabajo ya había dictado una medida en la que obligó a los empleadores a implementar un protocolo mínimo de seguridad y salud en el ámbito laboral "adecuado a las tareas y actividades que se realicen en cada uno de sus establecimientos". Ahora, ese protocolo debe ajustarse a las recomendaciones sanitarias dispuestas por autoridades nacionales y provinciales en relación con la actividad desarrollada, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus. En la resolución emitida en la jornada de hoy, establece que “dicho protocolo configura una herramienta que se suma a las normas y recomendaciones vigentes, para permitir a las empresas del sector y a los trabajadores constructores ejecutar sus labores en el marco de las particulares circunstancias que impone la pandemia, dentro de condiciones adecuadas y en un medio ambiente de trabajo protegido". Asimismo, se aclaró que "no impide la aplicación de mejores condiciones que los empleadores pudieran haber establecido o establecer en el futuro, así como tampoco invalida aquellas previsiones que -por las particularidades del establecimiento o forma de prestación de las tareas- fuera necesario establecer a nivel de empresa o de obra de construcción". En tanto, "no obsta a la obligación de los empleadores de dar cumplimiento con las normas que en el fututo dicten las autoridades nacionales y locales competentes, que establezcan nuevas instrucciones y recomendaciones en el marco de la emergencia sanitaria vigente". En este marco, se conoció un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de la Construcción - Delegación provincia de Buenos Aires (CACBA) en el que dieron a conocer que ya se perdieron más de 40 mil empleos de la construcción en territorio bonaerense. A su vez, según el relevamiento, el empleo generado por la construcción cayó un 25% lo que representa más de 100.000 puestos de trabajo directos a nivel nacional y se le suma la caída generada en la actividad de proveedores de materiales, servicios y actividades conexas, donde por el impacto multiplicador de sector, cada empleo directo genera cuatro empleos indirectos. EN PROVINCIA Docentes piden horarios acotados porque las clases virtuales son "extenuantes" Aseguran que la educación a distancia produce "hiperconectividad" y que eso daña a la situación personal y familiar de los maestros. 07 de mayo de 2020 La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) denunció que el esquema de clases virtuales para continuar con la educación escolar los somete a un régimen extenuante de trabajo. En ese marco, le pidieron a la Provincia establecer horarios fijos y acotados para evitar estas situaciones mientras los docentes cumplen con la cuarentena por el coronavirus. "La hiperconectivad de los docentes a toda hora del día y la falta de horarios fijos, afecta la propia situación personal y familiar de los trabajadores y trabajadoras de la educación", explicó la presidente de la FEB, Mirta Petrocini. Desde que el Gobierno decretó el aislamiento para evitar la propagación del COVID-19, todas las instituciones educativas se vieron obligadas a transformar todos sus materiales en plataformas virtuales para que el calendario escolar no se vea afectado. Además de las complicaciones para llevar adelante esta modalidad, como por ejemplo la falta de conectividad en algunas regiones, ahora se suma el reclamo de los docentes piden acotar las horas para que no sean afectadas su situación personal y familiar. < Prev Próximo >