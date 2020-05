Berni recorrió la cuarta y destacó el trabajo de los intendentes frente a la pandemia

Tweet "Las localidades del interior están muy ordenadas en cuanto al cumplimientos de la cuarentena y a las medidas complementarias", afirmó el ministro de seguridad bonaerense. "Las localidades del interior están muy ordenadas en cuanto al cumplimientos de la cuarentena y a las medidas complementarias", afirmó el ministro de seguridad bonaerense. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, mantuvo este jueves una gira por seis distritos de la cuarta sección, donde analizó junto a los intendentes las tareas realizadas en región en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19. El primer distrito que visitó fue Carlos Tejedor donde valoró el trabajo realizado por la intendenta María Celia Gianini y la responsabilidad con la que se han manejado durante la emergencia. Allí, además, fue honrado con la declaración de “Huésped de Honor” de la ciudad. En General Villegas mantuvo un encuentro con el intendente Eduardo Campana, donde le explicó el funcionamiento del comité de crisis y cómo el municipio adaptó su estructura sanitaria para hacer frente a la pandemia. "Estamos recorriendo las distintas localidades para conocer la organización no solo de infraestructura sino de los recursos humanos necesarios para enfrentar esta pandemia que estamos transitando a nivel nacional", sostuvo el Ministro en una de las visitas. En tanto, en General Pinto se reunió con el intendente Alfredo Zavatarelli para coordinar las acciones y "analizar el funcionamiento del comité de crisis local. También recorrimos el Hospital municipal, donde vimos un sistema de salud preparado para enfrentar la emergencia del conoraviru". En #GeneralPinto me reuní con el intendente Alfredo Zavatarelli para coordinar las acciones y analizar el funcionamiento del comité de crisis local. También recorrimos el Hospital municipal, donde vimos un sistema de salud preparado para enfrentar la emergencia del #coronavirus pic.twitter.com/SvaISDxMRk — Sergio Berni (@SergioBerniArg) May 7, 2020 Luego el funcionario bonaerense estuvo en Lincoln, donde junto al jefe comunal Salvador Serenal recorrieron el Centro Operativo de Monitoreo y avanzaron en la coordinación de las tareas en las áreas de salud, desarrollo social y seguridad de los comités de crisis provincial y local. Luego el funcionario bonaerense estuvo en Lincoln, donde junto al jefe comunal Salvador Serenal recorrieron el Centro Operativo de Monitoreo y avanzaron en la coordinación de las tareas en las áreas de salud, desarrollo social y seguridad de los comités de crisis provincial y local. La gira continuó por Junín, donde se reunió con el intendente Pablo Petrecca y el comité de crisis local para evaluar los trabajos realizados en salud, seguridad, desarrollo social y economía, y así tener un panorama completo de la situación del distrito. Berni cerró su recorrida por la cuarta en Chacabuco. Allí, junto al intendente local Víctor Aiola, analizaron las tareas realizadas en región en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Continuamos la recorrida en #Chacabuco. Allí fui recibido por el intendente Víctor Aiola y su gabinete para coordinar el trabajo entre el gobierno provincial y el municipio en el marco de la pandemia de COVID-19. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/9ANKEj9Wva — Sergio Berni (@SergioBerniArg) May 7, 2020 El titular de la cartera de Seguridad resaltó que "las localidades del interior están muy ordenadas en cuanto al cumplimientos de la cuarentena y a las medidas complementarias" y destacó que ello "ha generado que no se haya disparado de manera abrupta la cantidad de contagios". El titular de la cartera de Seguridad resaltó que "las localidades del interior están muy ordenadas en cuanto al cumplimientos de la cuarentena y a las medidas complementarias" y destacó que ello "ha generado que no se haya disparado de manera abrupta la cantidad de contagios". Próximo >