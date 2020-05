Coronavirus en la Argentina: por primera vez hubo más de 200 infectados en un día y se reportaron 11 nuevas muertes

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación registró este viernes 11 muertes por coronavirus y 240 contagios en las últimas 24 horas. Así, la cifra del total de infectados en todo el país ascendió 5.611 y las víctimas fatales suman 293. El Ministerio de Salud de la Nación registró este viernes 11 muertes por coronavirus y 240 contagios en las últimas 24 horas. Así, la cifra del total de infectados en todo el país ascendió 5.611 y las víctimas fatales suman 293. Del total de esos casos, 930 (16,6%) son importados, 2.468 (44%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.646 (29,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En el reporte matutino, el Ministerio de Salud registró tres nuevas muertes en la Argentina. Dos mujeres, una de 80 años, residente en la provincia de Buenos Aires, y otra de 89 años, de Capital Federal. También un hombre de 59 años, de la ciudad de Buenos Aires. Por la tarde, se confirmaron ocho decesos más. Tres hombres, dos de 51 y 68 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y otro de 91 años, de Capital Federal. También fallecieron cinco mujeres: dos de 81 y 83 años, oriundas de la provincia de Buenos Aires; y tres de 84, 89 y 98, de Capital Federal. De los 240 casos nuevos, récord desde que se contabilizan los contagios en el país, 130 son de Capital Federal, 77 de la provincia de Buenos Aires, 26 de Chaco, 2 de Córdoba, 2 de Río Negro, 1 de Corrientes, 1 de Mendoza y 1 de La Rioja. Formosa y Catamarca continúan siendo las únicas jurisdicciones que hasta el momento no han presentado enfermos por coronavirus. Durante el jueves fueron realizadas 2.703 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 77.901 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.716,8 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 1.659 personas. El número de casos descartados hasta ayer es de 59.768 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 42 años. El anuncio de la nueva fase de aislamiento social, que estará vigente hasta el 24 de mayo y será comunicada esta noche por el presidente Alberto Fernández, contempla una novedad y una advertencia al mismo tiempo que no será menor en este clima de flexibilización social: se impondrá una “cuarentena ajustable”. Luego de analizar los últimos datos sobre el impacto del coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y de algunas discusiones internas, el gobierno porteño está dispuesto a habilitar las salidas recreativas, pero la administración de la Capital Federal prevé habilitarlas exclusivamente los fines de semana. Para evitar que se llenen las calles de personas en los mismos horarios, el Gobierno porteño trabaja en un esquema de franjas divididas por número de terminación del DNI. En esta primera etapa, las salidas serán cortas y en cercanías del domicilio, es decir, en un radio de 500 metros. Los casos confirmados de coronavirus en las villas porteñas aumentan día tras días de forma exponencial y la curva de contagio preocupa a las autoridades sanitarias locales y nacionales. Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el martes sumaban 249, el miércoles subieron a 300, jueves pasaron a 365 y ayer con 45 casos nuevos el número total de contagios llegó a 410 en todos los barrios vulnerables de la Capital Federal. Mar del Plata es una de las ciudades del país que comenzará a flexibilizar la cuarentena este fin de semana. Su intendente, Guillermo Montenegro, anunció hoy que este sábado y domingo realizarán una prueba piloto en la que comercios minoristas que sean a cielo abierto y otros, como peluquerías, podrán abrir en el horario de 9 a 17. Según informaron, la circulación en parques, plazas, playas y paseos continuará prohibida, por lo tanto toda actividad comercial en esos lugares no estará permitida. Hasta el momento, en el mundo se contagiaron 3.902.628 por coronavirus. 272.286 de ellas fallecieron y 1.305.201 lograron recuperarse. Próximo >