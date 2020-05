Gobierno y Provincias endurecen controles por faltantes de harina, aceite y azúcar

Tweet La industria especula y no entrega esos productos (o lo hace parcialmente) a los supermercados que rechazan suba de precios. Esto fue denunciado ya por cámaras como CAS, FASA y CADAM. La industria especula y no entrega esos productos (o lo hace parcialmente) a los supermercados que rechazan suba de precios. Esto fue denunciado ya por cámaras como CAS, FASA y CADAM. Por Francisco Martirena Ante la merma detectada en supermercados de varios puntos del país, el Gobierno y las provincias fortalecerán los controles en productos como la harina, aceite y azúcar, al tiempo que se informó un alto acatamiento de Precios Máximos. Durante un encuentro, encabezado por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, las autoridades provinciales -ministros de la Producción, secretarios de Comercio y directores de Defensa del Consumidor- plantearon que identifican una merma en la oferta de harina, aceite y azúcar, señaló la cartera de Desarrollo Productivo. Esta situación obedece, como viene informando BAE Negocios en exclusiva, a las maniobras especulativas que la industria alimenticia está realizando sobre mayoristas y minoristas, retaceando entregas a los comercios que no avalan subas de precios. Asimismo, se trata de bienes que -como también informó este medio- aumentaron al menos 10% en las últimas semanas. Los funcionarios provinciales señalaron que en las grandes cadenas de comercialización los precios se cumplen en su totalidad, e indicaron un desfase en los comercios de proximidad debido a que en muchos casos se proveen en mayoristas que les cobran importes que no respetan los valores del 6 de marzo, tal como estableció la Resolución 100. En este sentido, apuntaron a la efectividad de los controles para corregir los precios en estos comercios. Además, destacaron la posibilidad de contar con las intendencias en la tarea de fiscalización, tal como establece el Decreto 351/2020. Comercio Interior tiene computados, en todo el país, más de 8.000 controles de precios y abastecimiento que realizan provincias y municipios de forma coordinada. Frutas, verdudas, carnes y huevos Se abordó también la cuestión de los productos frescos -frutas, verduras, carnes y huevos, entre otros- donde los participantes coincidieron en que se producen las mayores distorsiones de precios, debido a que allí inciden cuestiones estacionales y de logística. El abastecimiento se está cumpliendo efectivamente, según reportan los responsables provinciales. Sin embargo algunos advierten, a más de un mes de declarado el aislamiento, una merma en la oferta de harina, aceite y azúcar. Por tal motivo Nación y provincias van a fortalecer y profundizar los controles, y realizarán fiscalizaciones en conjunto a las grandes empresas que elaboran estos productos. < Prev Próximo >