Homicidio de Ema Piorno: Las pericias determinaron muerte por extrangulación

Pasan las horas y el dolor y consternación no cesan en América por el asesinato a sangre fría de Ema Piorno de Galé ocurrido en la nochecita del viernes 8 de mayo. Según el informe de los peritos que trabajaron en el caso la mujer murió por "Asfixia mecánica por estrangulación". Pasan las horas y el dolor y consternación no cesan en América por el asesinato a sangre fría de Ema Piorno de Galé ocurrido en la nochecita del viernes 8 de mayo. Según el informe de los peritos que trabajaron en el caso la mujer murió por "Asfixia mecánica por estrangulación". Este sábado 9 desde muy temprano en la mañana América comenzó a ser recorrida por una infinidad de agentes de policía de todas las fuerzas pertenecientes a la Departamental y la DDI Trenque Lauquen además de los agente de Rivadavia al mando del Comisario Inpector Sergio Rodríguez y del Sub Comisario Gastón Orellano. En su recorrida los policías iban casa por casa en determinados barrios de la ciudad tocando a las puertas y entrevistando a los vecinos para hacer avanzar la investigación que se esta realizando por "Homicidio". Ema Piorno tenía 78 años de edad y era una mujer muy activa, muy elegante y bien conceptuada en la sociedad de Rivadavia, participaba de la feligresía de la Parroquía San Bernardo y aunque había quedado viuda hacía unos meses atrás había logrado reinsertarse nuevamente en su círculo de amistades con quienes se encontraba habitualmente para charlar o cenar manteniendo su vitalidad a flor de piel como a ella le gustaba decir. LA INVESTIGACIÓN Una vez que la policía tomó conocimiento del triste hecho, inmediatamente se pusieron en marcha todos los engranajes para intentar dar con el o los asesinos. Se pidieron a vecinos del domicilio ubicado en calle Marcos Cachau la grabación de sus cámaras de seguridad. Cerca de las 4 de la mañana se citó a declarar a un vecino que había estado realizando trabajos de electricidad en su casa y se lo dejó luego ir a su domicilio. En la mañana (cerca de las 8 hs. lo volvieron a citar a la comisaria). También durante la mañana fue citado a la comisaria local otro hombre que también había realizado trabajos en la casa de la familia Piorno-Galé y luego de conocer su declaración el fiscal Fabio Arcomano titular de la UFI N° 6 del Depto. Judicial de Trenque Lauquen impartió una orden de allanamiento para con un domicilio de América. El allanamiento se esta realizando en horas de la tarde en la casa de este hombre (plomero) que también, al igual que el electricista, habría realizado trabajos en el domicilio de Ema Piorno en los últimos días. Según pudo saber Master News, el hecho de que se haya citado a declarar a estas dos personas no significa que sean los autores de tan aberrante muerte sino que se les tomó declaración por haber estado presentes en ese domicilio en algún momento y el fiscal así lo creyó conveniente.