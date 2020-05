Emotiva despedida al Trinche Carlovich en el estadio de Central Córdoba de Rosario

Tweet La figura del fútbol rosarino murió ayer a los 74 años después de sufrir un violento robo en su ciudad La figura del fútbol rosarino murió ayer a los 74 años después de sufrir un violento robo en su ciudad Con el dolor todavía a cuestas por la pérdida de quien se convirtió en una leyenda de la ciudad de Rosario, las puertas del estadio Gabino Sosa de Central Córdoba se abrieron para recibir a los hinchas, fanáticos y algunos amigos y familiares del Trinche Tomás Carlovich, quien falleció ayer a los 74 años tras ser víctima de un violento asalto en su ciudad. El ex futbolista de Rosario Central, Flandria, Independiente Rivadavia de Mendoza y Colón de Santa Fe, entre otros, fue abordado por un joven que lo hizo caer y golpear su cabeza contra el pavimento mientras trataba de robarle su bicicleta. Permaneció internado en grave estado durante varias horas hasta su deceso ayer por la mañana. La noticia causó conmoción en el mundo del fútbol nacional y fueron muchos los jugadores y ex jugadores que se movilizaron para despedir al Trinche, que dejó sus gambetas y caños en la memoria de todos y se hizo un espacio en su corazón. Cientos de personas se acercaron al estadio Gabino Sosa para despedir al Trinche Carlovich Desde Maximiliano Rodríguez, el Patón Guzmán, Gonzalo Belloso y Marcelo Tinelli hasta los clubes en donde jugó y también decenas de entidades del ascenso que lo tuvieron como rival y lo vieron brillar. Diego Armando Maradona, al que había conocido en febrero pasado, también despidió a Carlovich, al que le había dedicado una camiseta de Central Córdoba durante su encuentro por una visita con Gimnasia y Esgrima La Plata. “Fuiste mejor que yo”, le firmó el Diez. A media mañana de hoy, el estadio charrúa situado a pocas cuadras del Río Paraná recibió por última vez al Trinche, entre aplausos, cánticos y emoción. Tratando de respetar los protocolos de distancia y con tapabocas para evitar el contagio del coronavirus, decenas de personas le dijeron adiós. Un coche fúnebre ingresó al campo de juego y amigos junto a ex compañeros lo cargaron en el marco de una emotiva ceremonia. En su última entrevista, Carlovich había describido cómo quería ser recordado: “Que me quieran como me quieren ahora. Yo voy en bicicleta por todo Rosario, por todos lados. Me saludan, me tocan bocina, los colectivos, todos. Eso me hace feliz. He perdido muchas cosas en mi vida y eso me hace pensar que todavía sigo vivo”. Próximo >