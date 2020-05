Tweet El máximo responsable de la policía departamental de Trenque Lauquen Comisario Mayor Darío Managó estuvo este sábado en América y junto al Intendente Javier Reynoso y el Comisario Inspector Sergio Rodríguez atendieron a un grupo de unos 50 vecinos que se convocaron a modo de protesta por la muerte de Ema Piorno y el abuso sexual de la menor de la semana anterior pidiendo justicia. Managó dijo que "El compromiso de la policia siempre está, Uds. lo ven todos los días, de parte del comisario Inspector Rodríguez, de las distintas áreas que trabajan en América como la Departamental, Genero, DDI, Narcotrafico. A veces las cosas escapan a nosotros también y eso lo tienen que entender". Visiblemente emocionada una vecina con lagrimas en los ojos expresó "Se les escapan esos datos porque quieren, Uds saben todo" a lo que el Jefe de la Departamental dijo "No señora, nos es así, no comparto con sus dichos. Yo se que no es así, soy vecino de Carlos Tejedor, trabajo en Trenque Lauquen y se lo que es la sociedad en estos pueblos" "A veces no alcanza para la Justicia el trabajo de la policía, tendremos que seguir esforzándonos y Uds como vecinos apoyandonos, tenemos 60 efectivos para todo el distrito sino tenemos el apoyo de la sociedad no podemos hacer mucho". El Intendente Municipal Javier Reynoso habló y escuchar a los vecinos "En estos momentos se esta haciendo un allanamiento para ver algunas posibles pruebas y demás. Obviamente que hay que reconstruir todo, la verdad es que es muy desconcertante, es muy dificil para reconstruir todo, los contactos y como se pudo haber dado el caso. Quiero pedirle a todos que los que tengan algún dato lo aportemos, que confiemos". "Si alguien escucho algo o sabe algo, cualquier cosa que sea de interés, aunque parezca insignificante nos sirve" dijo el Jefe de la Departamental Respecto a lo que se sabe y si hay alguna certeza, Managó expresó que "No concretamente, se esta realizando un allanamiento por distintas cuestiones que se recojieron en el lugar del hecho, declaraciones de familiares y vecinos pero eso después va a ser evaluado por la Justicia. Si las pruebas recolectadas son suficientes para la Justicia tendremos una respuesta para dar". Los vecinos autoconvocados le pidieron al Intendente Javier Reynoso que haya más cámaras de seguridad en la ciudad, que los agentes que trabajan en el Centro de Monitoreo esten más atentos y que puedan alertar en tiempo a la policía para que pueda identificar a quienes andan en actitud sospechosa. Una de las vecinas dijo que le interesaría que se sumen más agentes a la Comisaria de Rivadavia y propuso que se junten firmes para pedir la llegada de más agentes a la policía distrital ya que América creció mucho y el numero de 60 efectivos es muy poco. EL VÍDEO DE LOS COLEGAS DE LA UNO TV < Prev Próximo >