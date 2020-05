Efecto cuarentena: piden que las empresas eléctricas adecúen sus tarifas para las Pymes en crisis

Tweet Es un proyecto que presentó la oposición bonaerense. Busca que las compañías eléctricas cobren el valor real de las facturas por al menos 180 días, lo que podría generar un alivio considerable a las Pymes que permanecen cerradas por la cuarentena. Es un proyecto que presentó la oposición bonaerense. Busca que las compañías eléctricas cobren el valor real de las facturas por al menos 180 días, lo que podría generar un alivio considerable a las Pymes que permanecen cerradas por la cuarentena. A pesar de vivir horas de extrema incertidumbre y pérdidas para el sector productivo, las empresas eléctricas no se limitan al cobro de sus servicios. Por esto, el presidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, presentó un proyecto en la Legislatura para que las prestadoras de energía eléctrica que operan en la Provincia les facturen a las empresas el costo de la electricidad efectivamente consumida y no el de la potencia contratada. Esto sucede porque las empresas contratan una determinada potencia, pero a pesar de la paralización de la producción por la cuarentena, las compañías eléctricas como EDELPA, EDEA, EDEN y EDES, exigen el pago de una factura elevada, como si el usuario hubiese consumido toda la potencia suministrada. Según explicó Abad, “esto funciona de manera análoga al paquete de la telefonía celular: se contrata un plan, y consumas o no la totalidad de los segundos que incluye ese plan, en la factura pagás la totalidad del valor contratado”. “Acá ocurre lo mismo, las empresas tienen contratada una potencia, pero con la producción frenada por la pandemia el consumo es sensiblemente menor, por eso creo que es necesario ayudarlas y propiciar un ahorro económico muy importante”, agregó el diputado oriundo de Mar del Plata. El proyecto con la firma de Abad le pide al Poder Ejecutivo que "arbitre las medidas necesarias y gestione ante las empresas prestadoras de provisión de energía eléctrica que operan en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires (EDELAP, EDEA, EDEN, EDES, 199 cooperativas y la Usina de Tandil) que, por el plazo de 180 días, sólo perciban el valor de energía eléctrica efectivamente consumido, cuando este sea menor a la potencia contratada”. “Hoy es imperioso que el Estado salga en auxilio de esos sectores de la economía formal. Una de las opciones es intentar bajar los costos fijos que operan sobre esas actividades, y más todavía cuando se encuentran en un virtual estado de paralización industrial, productiva y/o comercial”, sostuvo Abad. Según un relevamiento realizado por el equipo del legislador, “la mayoría de los establecimientos consume efectivamente menos energía eléctrica que la que tiene contratada” y ese menor consumo debe implicar una “reducción proporcional en el coso final del servicio”. “De esta manera logramos un aporte concreto, necesario y de alivio real a quienes producen y generan empleo”, concluyó Abad. < Prev Próximo >