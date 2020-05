La fake news del arroz: entre el ataque de dos macristas y la desmentida de Kicillof

Tweet "Es repudiable que en medio de la pandemia, @Kicillofok esté usando el hambre y la necesidad de los que menos tienen para hacer campaña proselitista con dinero público de todos los bonaerenses. ¡El PJ nunca sorprender a la hora de usar a los que menos tienen! Dan vergüenza", posteó el diputado lilito, Luciano Bugallo. Y un posteo similar hizo el legislador Pro, Eduardo Amadeo. La fake se hizo viral. Y el gobernador tuvo que salir a desmentir "Es repudiable que en medio de la pandemia, @Kicillofok esté usando el hambre y la necesidad de los que menos tienen para hacer campaña proselitista con dinero público de todos los bonaerenses. ¡El PJ nunca sorprender a la hora de usar a los que menos tienen! Dan vergüenza", posteó el diputado lilito, Luciano Bugallo. Y un posteo similar hizo el legislador Pro, Eduardo Amadeo. La fake se hizo viral. Y el gobernador tuvo que salir a desmentir Gran revuelo gran se armó en estos días, sobre todo en las redes sociales, luego que se acusara al gobierno provincial de repartir paquetes de arroz con un sello que indica "gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Kicillof". Sin embargo, a poco de surgida la polémica, desde el mismo Ejecutivo, de manera extra oficial, expresaron que se trataba de una fake news. Pero parece que no alcanzó. El propio Kicillof tuvo que echar mano a Twitter para desmentir la movida. "Ante la proliferación de menciones al respecto, solamente voy a decir que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no entregó ningún producto alimenticio con leyenda alguna y menos aún mi nombre impreso. En estos meses la Provincia repartió casi 5 millones de kilos de alimentos", señaló el mandatario a manera de respuesta a las falsas noticias. Ante la proliferación de menciones al respecto, solamente voy a decir que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires NO entregó ningún producto alimenticio con leyenda alguna y menos aún mi nombre impreso. En estos meses la Provincia repartió casi 5 millones de kg de alimentos. — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 9, 2020 Y agregó que "para que no queden dudas, por convenio marco 2019 se adquirieron las marcas de ARROZ: Dos Hermanos y Tacuarita. Respecto al convenio marco 2020, los renglones correspondientes al producto ARROZ NO se adjudicaron pues las ofertas recibidas no cumplían especificaciones requeridas", completó Kicillof con el objetivo de poner punto final a la polémica. Respecto al convenio marco 2020, los renglones correspondientes al producto ARROZ NO se adjudicaron pues las ofertas recibidas no cumplían especificaciones requeridas", completó Kicillof con el objetivo de poner punto final a la polémica. Vale destacar que entre quienes agitaron la fake news se encuentran dos importantes dirigentes de Juntos por el Cambio, el ex diputado nacional Eduardo Amadeo y el actual diputado provincial, Luciano Bugallo (Coalición Cívica), que enterados de la falsedad de la publicación, lejos de pedir disculpas o borrar sus posteos, continuaron impulsando el tema ante sus seguidores. Eso sí, el lilito, más tarde "aceptó" la aclaración. Es repudiable que en medio de la pandemia, @Kicillofok esté usando el hambre y la necesidad de los que menos tienen para hacer campaña proselitista con dinero público de todos los bonaerenses. ¡El PJ nunca sorprender a la hora de usar a los que menos tienen! Dan vergüenza. pic.twitter.com/UHxt2x2BCx — LUCHO BUGALLO (@LuchoBugallo) May 9, 2020 Axel: esto NO se hace. El arroz NO es tuyo! Sos apenas un distribuidor de recursos publicos. Deberias pedir perdon!! pic.twitter.com/SLpJDYRuBm — Eduardo Amadeo (@eduardoamadeo) May 8, 2020 "Axel: esto NO se hace. El arroz NO es tuyo! Sos apenas un distribuidor de recursos públicos. Deberías pedir perdón", señaló Amadeo en su cuenta de Twitter, que luego, pese a que muchos de sus seguidores le remarcaban que la información no era verdadera, que se trataba de una fake news, respondió (a una persona) lo siguiente: "Buscá mejores argumentos para justificar esta muestra berreta de mala política. Y Axel se presentaba como un progre de izquierda!!", indicó. Deberías pedir perdón", señaló Amadeo en su cuenta de Twitter, que luego, pese a que muchos de sus seguidores le remarcaban que la información no era verdadera, que se trataba de una fake news, respondió (a una persona) lo siguiente: "Buscá mejores argumentos para justificar esta muestra berreta de mala política. Y Axel se presentaba como un progre de izquierda!!", indicó. "La militancia kirchnerista está desesperada con lo del arroz de @Kicillofok, diciendo que es una fake news. Para que no queden dudas les dejo un video, que demuestra que no está editado en Photoshop y abajo en el hilo, quién fue el responsable de la 'avivada' peronista", había posteado el legislador ruralista, y antes señalaba que "es repudiable que en medio de la pandemia, @Kicillofok esté usando el hambre y la necesidad de los que menos tienen para hacer campaña proselitista con dinero público de todos los bonaerenses", afirmaba. Finalmente, ante la desmentida del gobernador, Bugallo cerró con un liviano "aceptada la aclaración, pero avísele a su intendente de José C. Paz, @IshiiArgentina, xq él es quien está repartiendo el arroz con la leyenda 'Gestión @Kicillofok'. Lo mismo que hizo hace unas semanas pero con el chivo al municipio y gorgojos. Dorso de la mano con el dedo índice señalando hacia la derecha. Mismo texto, misma tipografía", cerró, junto a una imagen que grafica sus palabras. Aceptada la aclaración, pero avísele a su intendente de José C. Paz, @IshiiArgentina, xq él es quien está repartiendo el arroz con la leyenda "Gestión @Kicillofok".



Lo mismo que hizo hace unas semanas pero con el chivo al municipio y gorgojos. Mismo texto, misma tipografía. https://t.co/D26VWd6bxB pic.twitter.com/GSOPKPhbMJ — LUCHO BUGALLO (@LuchoBugallo) May 9, 2020