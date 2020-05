La Provincia permitirá abrir un sector productivo para evitar “escasez y aumentos de precios”

Tweet El gobernador de la provincia realizó una conferencia de prensa para contar cómo sigue la cuarentena en la provincia, diferenciando el Conurbano del interior. A su vez, fue duro con las críticas: “El que no entienda, pone en riesgo a la población”, dijo. El gobernador de la provincia realizó una conferencia de prensa para contar cómo sigue la cuarentena en la provincia, diferenciando el Conurbano del interior. A su vez, fue duro con las críticas: “El que no entienda, pone en riesgo a la población”, dijo. El gobernador Axel Kicillof esquivó hablar de la renegociación de la deuda en la conferencia de prensa, que esta tarde vence el plazo para que un conjunto de bonistas acepten o no la última propuesta. Sin embargo, el anuncio del mandatario se centró a dar detalles acerca de las nuevas medidas de aislamiento social, con importantes aclaraciones: en territorio bonaerense continuarán las máximas restricciones de circulación en el Conurbano y por su parte, seguirán saliendo permisos para el interior. Un mix entre la fase 3 y la 4, según los criterios establecidos por la Nación a partir del tiempo de la duplicación de contagios. Uno de los anuncios más destacados al respecto fue el permiso para que progenitores o adultos responsables puedan ser acompañados por niños y niñas a los comercios cercanos, lo que funcionará como una especie de salida recreativa para los más chicos. También, en varias oportunidades Kicillof hizo hincapié en distinguir el Conurbano y el interior bonaerense. Mientras que en el interior hay localidades que todavía no registran casos y en otras ya está controlada la situación, en el Conurbano hay máxima alerta, ya que representa el 86% de los casos positivos de coronavirus de todo el país. Para las ciudades que no conforman el AMBA (Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) se avizora un escenario relativamente tranquilo, que en caso de no relajar los controles, podría llevar a flexibilizar de a poco la cuarentena. La prueba de esto es que en este tipo de ciudades, ya se pueden realizar salidas recreativas y el sector productivo y comercial se va abriendo de a poco. Pero el gobernador puntualizó respecto a los que critican la necesidad de abrir la cuarentena en todo el territorio bonaerense, sin distinguir los riesgos. “El que no entienda eso y el que quiera presionar con abrir todo, está absolutamente equivocado y poniendo en riesgo a los demás”, dijo. Próximo >