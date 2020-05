La Provincia permitirá abrir un sector productivo para evitar “escasez y aumentos de precios”

Tweet El gobernador de la provincia realizó una conferencia de prensa para contar cómo sigue la cuarentena en la provincia, diferenciando el Conurbano del interior. A su vez, fue duro con las críticas: “El que no entienda, pone en riesgo a la población” El gobernador de la provincia realizó una conferencia de prensa para contar cómo sigue la cuarentena en la provincia, diferenciando el Conurbano del interior. A su vez, fue duro con las críticas: “El que no entienda, pone en riesgo a la población” El gobernador Axel Kicillof esquivó hablar de la renegociación de la deuda en la conferencia de prensa, que esta tarde vence el plazo para que un conjunto de bonistas acepten o no la última propuesta. Sin embargo, el anuncio del mandatario se centró a dar detalles acerca de las nuevas medidas de aislamiento social, con importantes aclaraciones: en territorio bonaerense continuarán las máximas restricciones de circulación en el Conurbano y por su parte, seguirán saliendo permisos para el interior. Un mix entre la fase 3 y la 4, según los criterios establecidos por la Nación a partir del tiempo de la duplicación de contagios. Uno de los anuncios más destacados al respecto fue el permiso para que progenitores o adultos responsables puedan ser acompañados por niños y niñas a los comercios cercanos, lo que funcionará como una especie de salida recreativa para los más chicos. También, en varias oportunidades Kicillof hizo hincapié en distinguir el Conurbano y el interior bonaerense. Mientras que en el interior hay localidades que todavía no registran casos y en otras ya está controlada la situación, en el Conurbano hay máxima alerta, ya que representa el 86% de los casos positivos de coronavirus de todo el país. Para las ciudades que no conforman el AMBA (Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) se avizora un escenario relativamente tranquilo, que en caso de no relajar los controles, podría llevar a flexibilizar de a poco la cuarentena. La prueba de esto es que en este tipo de ciudades, ya se pueden realizar salidas recreativas y el sector productivo y comercial se va abriendo de a poco. Pero el gobernador puntualizó respecto a los que critican la necesidad de abrir la cuarentena en todo el territorio bonaerense, sin distinguir los riesgos. “El que no entienda eso y el que quiera presionar con abrir todo, está absolutamente equivocado y poniendo en riesgo a los demás”, dijo. Oficializan nueva fase de la cuarentena: restricciones en el AMBA y reapertura progresiva en el resto del país “No volvemos todo como era antes, porque los países que están como si no hubiese pasado nada tienen que lamentar de a miles los muertos por día”, volvió a aclarar. A su vez, dijo que “no le importa” que las medidas sean “muy rígidas”, porque el objetivo es evitar más casos y un escenario descontrolado en la provincia y en el país. Aún así, el gobernador aclaró que se buscará abrir determinado sector productivo, que de no trabajar podría generar “escasez y un aumento de precios”. Un escenario que ni Nación ni Provincia quieren experimentar, por lo que se permiten hacer excepciones. “Una situación distinta es el comercio, no nos podemos dar el lujo de la normalidad. Solo se abrirá el comercio de cercanía”, confirmó Kicillof. Vale aclarar que para todo este sector productivo en excepción –a pesar de radicarse en las zonas de mayor contagio- deberá llevarse a cabo un protocolo exhaustivo de controles para sus trabajadores, así como se pidió que el transporte de los empleados corra por parte de la empresa. DEUDA No obstante, este lunes hay un vencimiento impostergable del bono Par Mediano por 110 millones de dólares. Como estos papeles entraron en el reperfilamiento, el pago o no de este compromiso definirá la suerte de la negociación. Kicillof y su equipo comunicaron su oferta el 23 de abril con la idea de tener un período de gracia de 3 años, una quita de intereses del 55% y una de capital de 7%. El monto total en juego es 7.148 millones de dólares. Por ahora, lo único que se sabe es que el grupo Ad Hoc, que dice tener el 40% del total de acreedores, no se sumaría. Este domingo por la noche, Kicillof recibió un fuerte espaldarazo político en la negociación: se conoció un documento de acompañamiento de los 135 intendentes, del Frente de Todos y de Cambiemos. En uno de sus párrafos centrales, el texto dice: "La negociación de la deuda que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires es crucial para el futuro de las y los bonaerenses". En tanto, agrega: "Apoyamos el proceso de renegociación que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, en consonancia con el del Gobierno Nacional, cuya finalidad última es recuperar la sostenibilidad de la deuda, contemplando la capacidad de pago real de la Provincia y permitiendo superar la grave crisis económica y social en curso". Próximo >