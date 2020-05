Tweet En la mañana de Master FM pudimos dialogar con Ignacio Cremaschi, abuelo de la nena abusada en América la semana anterior. El hombre desesperado pidió ayuda para conseguir un abogado y poder lograr que el fiscal interviniente le de detalles de como va la causa. En la mañana de Master FM pudimos dialogar con Ignacio Cremaschi, abuelo de la nena abusada en América la semana anterior. Visiblemente acongojado y con mucho nerviosismo Ignacio vino hasta la radio del Grupo Master para contar lo sucedido y que esto sirva para que la justicia acelere los tiempos y detenga al abusador. El hombre contó que había llevado a vivir al abusador a su casa porque lo conocía de encontrarse en el juego de bochas y de ir juntos a bailes de la zona. Al pedirle un lugar porque se había quedado sin casa, accedió a que pudiera estar por unos días en su domicilio. "No tengo un abogado y no puedo saber como esta el caso de la nena, lo quiero ver adentro, quiero justicia, estoy desesperado" dijo. Agregando que "el tipo anda por todos lados, se anda riendo y maneja un camión. Yo no tengo plata, yo sabía que el caso este de ayer (por el homicidio de Ema Píorno) se iba a esclarecer y el caso mio no se esta esclareciendo". "Vengo de la municipalidad donde me dijeron que el Intendente no está, no me quiere atender. Como le paso a mi nieta le puede pasar a cualquiera. Me dijeron que estaba suelto por la epidemia". COMO SUCEDIERON LOS HECHOS El abuelo contó que el abusador jugaba a las bochas con él y que solían viajar juntos a bailes en Trenque Lauquen porque este individuo tenía una novia de Pellegrini "Por dos o tres días te voy a dar casa, le dije" porque lo habían echado de su casa el padre y la madre, cuenta. "Cuando paso el asunto de la nena yo no estaba, llegó como a las 7 de la tarde porque andaba con problemas de salud y el me dice "ahora vengo amigo"... "me voy a acostar - le dije porque me había traído la ambulancia. A las 8 más o menos vienen los patrulleros, Esta todo clarito. Él se quedó solo con mi nieta y por eso quiero justicia. Voy a poner la foto de él y lo voy a escrachar por todos lados". LA FALTA DE ABOGADO "No tengo abogado porque no puedo pagarlo, no se quien es el fiscal y no conozco nada de la causa" dijo Cremaschi El hombre contó además que no tiene contacto con su hija (la mama de la nena abusada) porque la suegra de su hija es prima del abusador y lo encubre "Le han llenado la cabeza en contra mío. Ya una vez los mismo hermanos me quisieron sacar la casa. Se muchas cosas y quiero aclararlas, más por las criaturas. Por eso mi hija no me acompaña en la marcha. Cuando puse el cartel me llamo diciendo - porque pusiste eso - Lo puse por mi nieta y porque quiero limpiar mi conducta porque yo lo puse a él en mi casa. Defiendo las criaturas y quiero justicia" Cremaschi dijo que quiere organizar el sábado una marcha para pedir justicia y necesita que el pueblo lo acompañe "A este tipo lo quiero ver adentro, no tengo plata no tengo nada pero quiero justicia". MIRÁ LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >