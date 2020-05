Una menor apuñaló dos veces al concubino de su madre en Gral. Villegas

Tweet El hecho ocurrió en las últimas horas de ayer en una vivienda ubicada en el barrio Trocha donde una familia ensamblada se encontraba en el interior de la misma; en ese momento una adolescente de 13 años asestó dos puntazos a un mayor de 58 años, uno dio en el omóplato y el otro en el intercostal derecho provocándole lesiones de carácter leve aunque debió ser trasladado por el SAME para su asistencia. El hecho ocurrió en las últimas horas de ayer en una vivienda ubicada en el barrio Trocha donde una familia ensamblada se encontraba en el interior de la misma; en ese momento una adolescente de 13 años asestó dos puntazos a un mayor de 58 años, uno dio en el omóplato y el otro en el intercostal derecho provocándole lesiones de carácter leve aunque debió ser trasladado por el SAME para su asistencia. La discusión habría comenzado cuando el hombre, pareja de la madre de la adolescente habría acosado a su madre provocando una discusión que terminó con la menor atacándolo en defensa de su progenitora con un cuchillo tipo Tramontina. Luego de recibida el alta al cabo de unas horas, el herido se retiró del hospital sin más detalles. Abogado aprehendido por lesiones y amenazas Esta madrugada minutos antes de las 6:00 hs. los vecinos de la calle Baiguera entre el Acceso Centenario y la Av. Chassaing Norte del barrio Feria advirtieron de los gritos de una persona que pedía ayuda. Al dar aviso a la comisaría los efectivos que se hicieron presentes en el lugar encontraron a un hombre golpeado,caídos en el suelo que apenas se movía, con síntomas de haber sido atacado, a su vez el presunto agresor, caminaba por la calle en cercanías del acceso, alterado, con manchas de sangre en la remera que vestía, según informo la Policía local. La víctima (63), que se encuentra internado en el hospital debido a las lesiones, fuera de peligro, resultó ser la pareja de la madre del agresor (48), cuyo móvil no trascendió. Fuente: Distrito Interior Próximo >