El Jefe de la Policía de Rivadavia habló en la mañana de Master FM y en la 102.1 contó algunas cosas que no se habían conocido hasta el momento sobre el asesinato de la vecina de América. Un caso que conmocionó a la opinión pública y que aún hoy sigue consternando a la comunidad. Sergio Rodríguez habló con el periodista Ricardo Novo y deslizó algunos detalles que no se conocían sobre el trabajo que realizó la policía para lograr el esclarecimiento del homicido de Ema Piorno de Galé, la mujer de 78 años que fuera estrangulada en su domicilio en la tarde del viernes 8 de mayo. Rodríguez contó que gracias a la disponiblidad de recursos humanos de la Departamental y de la DDI lograron cerca de las 22 horas del domingo todos los informes, planos, croquis, actas ya estaba casi terminado y este lunes en horas de la mañana casi que la instrucción formal esta finalizada. El responsable de la policía rivadaviense destacó y agradeció la presencia y el trabajo de todos los agentes del distrito (de cada uno de los pueblos), de la DDI en cabeza del Comisario Mayor Calcagni, del segundo en el cargo el Comisario Jaka, los Comisarios Bertone y Figueroa Jefes de grupos operativos, personal de Tejedor, Trenque Lauquen , Villegas, del GAD, algunos haciendo tareas de prevención, otros de tareas de investigación y otros de calidad de reserva. Estuvo el Jefe del CPR, el Jefe de la Estación Comunal de Villegas Comisario Inspector Colareda, el Jefe Departamental Comisario Mayor Dario Managó, la presencia del Comisario Mayor José Gil titular de la Superintendencia de la Región Oeste II con asiento en Pehuajó en su calidad de Jefe supervisor, la presencia del Fiscal Arcomano y el ayudante del Fiscal Dr. Rodríguez. "Los que estabamos operando teníamos la convicción que esto se tenía que resolver, no de cualquier manera sino de la manera que corresponde. Es una falla tremenda el sistema de seguridad y no nos podemos permitir un segundo fracaso que es no encontrar quien fuera el criminal, el asesino. Encontrándolo, deteniendolo y poniendolo a disposición de la Justicia mno resolvemos nada porque se perdió la vida, la vida de un vecino y eso no lo vamos a recuperar jamás pero de última a través de estas acciones pretendemos que la comunidad vuelva a recobrar su tranquilidad" dijo Rodríguez. "Tenemos el derecho de pensar que somos una comunidad distinta" dijo el Comisario agregando que "no nos entra tanto salvajismo, tanta maldad en nuestra comunidad pero evidenemente lo hay" LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD "Las cámaras de alguna manera tienen un rol muy importante en la gran mayoría de las investigaciones, en este caso puntual comenzamos a trabajar, a reconstruir una hipotesís con una cámara de un privado" contó el responsable de la policía. "Una segunda cámara de otro privado le dió sustento a eso y se pudo reconstruir el derrotero del criminal con las cámaras públicas de la municipalidad y cerrar la historia con una huella que encuentra el personal de la Comisaria Distrital de Rivadavia. Una huella parcial de un calzado en un lugar clave, que cuando vamos a allanar lo primero que advertimos es que la zapatilla que tenía el individuo a quien estabamos allanando el domicilio, e l día que fue filmado tenía el mismo dibujo de huella de la que fue encontrada aunque las zapatillas las había puesto al sol y no las tenía puestas". LOS ELEMENTOS ENCONTRADOS En el allanamiento fueron encontrándose la ropa con la cual había sido filmado en las inmediaciones del domicilio de la victima. No se halló de primer momento ningún elemento de la victima hasta que se secuestro el celular que tenía la señora. El celular de Ema se lo había regalado Bigi a la concubina, "quien cuando el personal policial lo fue a secuestrar reclamaba a viva voz porque le iban a sacar el celular con lo que le había costado comprarlo" contó Rodríguez, agregando al relato otro dato estremecedor al decir "Los chicos andaban jugando con ese celular". El Comisario contó que en el "punto limpio" de la parquización de calle Independencia se encontraron las tarjetas de Ema Piorno, eso sirvió para determinar a través de las cámaras que hay allí quien tiró esas tarjetas "esas evicencias resultan contudententes e irrefutables para la acreeditación material de este hecho" LA SITUACION QUE VIVIERON DOS VECINOS DE AMERICA CUANDO FUERON LLAMADOS A DECLARAR Consultado sobre las dos personas que el sábado estuvieron en la sede policial, que declararon y a uno de ellos les fue allanado el domicilio, Rodríguez expresó "No es comoda la situación que vivieron, no es comodo estar en ese lugar, desde lo familiar, desde lo emocional, desde lo personal, desde lo laboral, quiero aclarar que ellos no tuvieron nada que ver con el hecho. En todo momento Barabgelata se manifestó con la verdad pero tuvimos que corroborar un montón de cosas que nos llevó tiempo" "No pesa sobre ellos ninguna imputación, simplemente eran las personas más próximas en el tiempo que estuvieron trabajando en esa casa y hubo que averiguar un montón de circunstancias de su relato que nos llevaron mucho tiempo. Hubo circunstancias especiales para con uno de ellos por lo cual hubo que desandar toda la historia. Después lo promotores de la justicia social subieron fotos en las redes totalmente fuera de lugar acusando a alguien de algo que nada tenía que ver. A Barbagelata tuve oportunidad hoy de pedirles disculpas, es un laburante y ha pasado un mal momento. Con Formía no tuve la oportunidad de hablar".