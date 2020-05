Que nos esta pasando ?

Tweet Por Romina Ocampo* ¿Que nos está pasando como sociedad? ¿Cómo es que no reaccionamos? ¿Cómo se mide el accionar de la justicia?... Quisiera que alguien me explique cómo es que vale más el esfuerzo de buscar en menos de 48 hs al culpable de un homicidio de alguien conocido y con apellido,y no se tenga la misma intensidad y responsabilidad de tener preso al responsable de un hecho tan aberrante que le arrebato la inocencia de una niña? A quien marco y ultrajo de por vida. Cómo es que como sociedad se movilizan y reclaman por una persona querida y de apellido y no se tenga el mismo accionar y compromiso por pedir que esté preso un abusador?? ¿Hasta cuándo como pueblo, y sobre todo las mujeres, van a seguir sin involucrarse? ¿Cómo es que no se hace nada? ¿cómo es que no se lucha a la par por esa pequeña y su familia? ¿Donde está la empatía en este pueblo? Porque hoy es esa nena pero mañana pueden ser más. No hay que esperar a que pase con tu hija, tu hermana, tu sobrina, tu nieta, o alguien cercano a vos; se tiene que reclamar de igual a igual. Hay que dejar de mirar hacía el costado; cómo si esto "ACA" no pasará, porque "SI" acá también pasa, paso, pasa y si no reaccionamos va a seguir pasando. Dejemos de ver estos temas como un "Tabú"... Los Violadores y abusadores existen, y cada persona violada o abusada queda marcada de por vida, porque nada ni nadie lo borra o lo quita y lamentablemente se aprende a a sobrellevar esto. Yo, cómo víctima de violación que fui, te digo; con esto se sobrevive día a día, y no solo con lo que una vivió y padeció; sinó también se tiene que aprender a vivir con la mirada de una sociedad que no siempre es buena y que no siempre apoya. Una sociedad que mayormente Margina,que muchas veces excluye, que mira con desconfianza y recelo; cómo si fuésemos las víctimas culpables de algo que no elegimos vivir. Se discrimina y se juzga en muchos aspectos y de muchas formas. Pero es peor aún vivir en un lugar donde no se hizo nada, ni se hace nada, donde no comprometen de igual manera. Por eso, estamos a tiempo de ayudar, de unirnos, de apoyar y pelear por los derechos del menor y esa familia, y evitar que esto siga pasando. Dejemos de tapar la dura realidad bajo la alfombra y reaccionemos de una vez. El abuso existe acá y en cualquier lado; comprometamos y salgamos a apoyar a esta niña y su familia. Hoy es por ella... Mañana puede ser por vos. * Vecina de América < Prev Próximo >