Se derrumbaron las ventas y La Arena dice que no puede pagar todos los sueldos

Los trabajadores del diario La Arena cobraron solamente una parte del salario de abril y, junto al Sindicato de Prensa Zona Sur (Sipren), se declararon en alerta y movilización. Los trabajadores del diario La Arena cobraron solamente una parte del salario de abril y, junto al Sindicato de Prensa Zona Sur (Sipren), se declararon en alerta y movilización. El periódico ha sido afectado fuertemente por la pandemia de coronavirus Covid-19: por las medidas de restricción, se cayeron por el piso las ventas del diario y se derrumbaron las publicidades que contrataban las empresas privadas, lo que llevó a que el tradicional medio de comunicación no pueda afrontar el pago de la totalidad de los salarios de abril a su casi centenar de trabajadores. En la última década, de la mano de la irrupción de los medios digitales y las redes sociales, el periódico más grande de La Pampa ya venía perdiendo terreno en toda la provincia: tanto en circulación como en influencia. Sin embargo, había logrado sostener las ventas publicitarias a niveles aceptables. Hoy, golpeado de lleno por la pandemia tanto en la circulación como en la publicidad privada, es mantenido por el Estado provincial, que lo asiste con una pauta publicitaria millonaria. La Arena pagó en las últimas horas el 50 por ciento del salario de sus empleados y pidió -al igual que lo hizo el periódico piquense La Reforma- que el otro 50 por ciento lo abone el Estado nacional a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que está ideado para asistir a empresas afectadas por el impacto del parate económico. Según comentaron los trabajadores del medio ubicado en la calle Mitre, Nación ya dio el OK pero aún no depositó ese 50 por ciento restante. El Sindicato de Prensa Zona Sur ya planea un plan de lucha escalonado, pudo saber Diario Textual. Por lo pronto, en la noche de este lunes anunció por las redes sociales que se declaró en alerta y movilización. «La exposición a la pandemia por 42 días tiene la mas amarga respuesta a lxs trabajadorxs exceptuadxs: la falta de pago de su salario», publicó el gremio. «La Arena SA depositó en algunos casos menos de un salario mínimo vital y móvil exigido por el CCT, la ANSES no cumplió en tiempo y forma con lo prometido según el informe entregado a los trabajadores ni se comunicó con este sindicato para ofrecer alguna respuesta alentadora». «Repudio total al manoseo con el salario de las trabajadoras y los trabajadores, exigimos el pago del salario por parte de La Arena SA y nos declaramos en Alerta y Movilización. La pandemia sin los derechos laborales básicos asegurados es angustiante y miserable», finalizó.