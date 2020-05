El hombre de 81 años que falleció en un incendio en Trenque Lauquen tenía lazos familiares en América

Tweet El incendio de la vivienda fue el domingo alrededor de las 22 cuando los Bomberos recibieron el llamado de alerta. Al llegar se encontraron con el fuego en la casa y una persona ya fallecida dentro. Se trata de Carlos Rojas que es hermano de Ilda, la señora del recordado "Maestro" Lito Rodríguez. El incendio de la vivienda fue el domingo alrededor de las 22 cuando los Bomberos recibieron el llamado de alerta. Al llegar se encontraron con el fuego en la casa y una persona ya fallecida dentro. El lamentable episodio se dio el domingo alrededor de las 22 horas con el fallecimiento de este hombre mayor en medio de un incendio en la vivienda ubicada en calle Gutiérrez al 450 de la vecina ciudad. Al arribo de las dotaciones tras el llamado de emergencia, cuando ingresaron a la vivienda siniestrada el hombre, de avanzada edad, ya se encontraba sin vida. Fuente: Diario Lider La familia del vecino que murió en un incendio se quejó por las demoras en retirar el cuerpo “Una vergüenza total falleció mi tío anoche en el incendio de su casa y todavía está tirado adentro esperando que llegue Científica; ¿vienen caminando? que falta de respeto” se quejó la vecina Daniela Quevedo a través de un posteo en el poderoso grupo de Facebook “Quejas Trenque Lauquen” que es una caja de resonancia en la red y un amplificador de lo que le pasa a la gente. La vecina se refería al incendio de anoche en una vivienda de calle Gutiérrez al 450 donde producto de las llamas murió producto del incendio un vecino de 81 años. Si bien el hecho ocurrió a la noche, el cuerpo fue retirado recién hoy a media mañana y debió recurrirse a un móvil de la Cooperativa de Electricidad. Según pudo saber OESTE BA, los peritos policiales estaban abocados a dos hechos policiales en la región y el móvil de esa unidad también. El vecino Adrián Prieto también eligió las redes sociales para hacer la queja y esos posteos se llenaron de comentarios: “Quiero agradecer de corazón a los bomberos voluntarios por todo el trabajo que hicieron anoche con el incendio del la calle Gutiérrez! También agradecer la contención de la policía y en especial al Sr. Diego Etchegaray !!! Pero es lamentable que no haya más policías científicos en Trenque Lauquen. Ya que el incidente fue a las 22 horas y recién hoy a la mañana retiraron el cuerpo !!! Es una falta de respeto para todos los familiares y me incluyo”. Desde la fuerza policial le dijeron a OESTE BA que la cantidad de peritos en la Policía Científica es reducido pero en este caso en particular se sumó además que estaban abocados al esclarecimiento de dos hechos en la región ya que hubo dos homicidios uno en América y otro en Pellegrini, algo excepcional para nuestra región que tiene una tasa de homicidios muy baja. Fuente Oeste BA Próximo >