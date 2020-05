Tweet El gasista Diego Bargalelata estuvo en la mañana de radio del Grupo Master y contó detalles de las terribles horas que le tocaron vivir al ser investigado en el marco del homicidio de Ema Piorno tan solo por haber sido una de las personas con las que la mujer tuvo contacto laboral y haber trabajado en su casa. Diego es casado, tiene un hijo de 4 años y un bebe de meses y vive en el Barrio Procrear 1 de América sobre calle Irigoyen donde el sábado por la tarde los agentes de la DDI a cargo del Comisario Calcagni hicieron un allanamiento en su domicilio. "Todavía estoy como en las nubes" dijo apenas abrió la puerta en Master FM y antes de salir al aire contó parte del relato que nuevamente, esta vez si en el eter, volvió a relatar de la misma manera cual si fuera un guión de una película. COMO LLEGA A TRABAJAR A LA CASA DE EMA "Llega a trabajar a lo de Ema por la recomendación que le da una persona y así comienzo a realizarle algunos trabajos" recuerda visiblemente emocionado agregando que "Ema era una muy buena persona, muy dada, muy elegante y que siempre estaba con una sonrisa a flor de piel, muy alegre, llena de vida y con ganas de vivir". "Vivi el fin de semana más intenso de mi vida, nunca me había tocado una situación así. Jamás había pisado la comisaria para nada, jamás había tenido un móvil policial en mi casa" dice en la charla con el periodista Ricardo Novo. "Fue algo muy feo para mi, para mi familia, mis allegados, una experiencia que no se la deseo a nadie. La Justicia funciona o por lo menos esta vez funcionó. Nosotros con mi señora somos laburantes y todo lo que tenemos lo hicimos trabajando" El muchacho recuerda que la primera vez que concurrió al domicilio de Ema Piorno fue a arreglar un tanque de agua y luego por unas canillas, "Esta última vez me llama porque un calefactor le andaba mal y cuando ella lo tocó le daba corriente, asi que como las paredes tenian corriente lo llame a mi compañero (Javier Formía) que es electricista para que vaya a ver la pared" contó en su visita a la radio del Grupo Master. LA NOTICIA DE LA MUERTE "Me entero por las redes cerca de las 22 horas, inclusive lo llame a Javier para contarle lo que había pasado. Me imaginaba que me iban a llamar a declarar porque hacía unos días que habíamos estado trabajando allí. El sábado a la 1 de la madrugada llegó la policía a casa, estuve en la comisaria hasta cerca de las 4" recuerda, para agregar que "no se si decir que fue una declaración común y corriente porque nunca me había pasado pero luego me trajeron a casa y me acoste a dormir". OTRA VEZ DE NUEVA A LA COMISARIA El sábado a las 7 de la mañana volvieron a buscarlo para ampliar la declaración "ahí cuando llegue me sacaron inmediatamente el celular y me empecé a dar cuenta que no era lo del día anterior sino que estaba como sospechoso y el día se empezó a hacer terrible. Quiero aclarar que en todo momento me trataron muy bien, nunca tuve un maltrato ni nada. Más allá del trabajo psicologico que te hacen, que es su laburo". Barbagelata cuenta en Master FM que tuvo la expectativa de que lo iban a largar cerca de las 12 del mediodía del sábado pero los encargados de dialogar con el seguían con el cuestionamiento y las preguntas cada vez más incisivas "Me acordaba cada horario, cada cosa que había hecho, a cada casa que había ido, a cada lugar. Llamaron a cada cliente mío, inclusive les dibuje en un mapa el recorrido que había echo calle por calle por la ciudad desde que me levante, me fui a trabajar a un campo y volví, todo esto con horarios. Entonces ellos pudieron constatar con las cámaras que eso era así y esto hizo que a ellos también se les fuera complicando porque la presión de la comunidad era grande con el paso de las horas". LA SITUACIÓN QUE DETERMINO IR A BUSCARLO El jóven contó que por ser una de las últimas personas que trabajo en el lugar y por haberla acompañado al cajero del banco "El laburo que habíamos echo era de $ 30 mil y como mi compañero tiene el posnet de Tarjeta Naranja lo iba a hacer por debito pero (inclusive los materiales de lectricidad se habán comprado con la tarjeta de Ema y ella firmó los recibos y se quedó con los comprobantes). Justo el posnet que tenía mi compañero no tenía convenio con Tarjeta Naranja y como estabamos en la disyuntiva que no podíamops cobrar y Ema nos quería pagar porque ella era así". "Ema me dice que tenía que ir al cajero y le digo - si Ud quiere yo la acompaño - eso fue lo que desencadenó para ellos que yo sabía algo del tema porque había estado ahí" Barbagelata recuerda que hicieron la tranferencia y la mujer retiro $ 5 mil de su cuenta y fue ella misma la que agarro el dinero y se guardó el comprobante (eso se ve en el vídeo del banco). LA MANIFESTACIÓN PIDIENDO JUSTICIA El gasista fue llevado en un móvil al Hospital a realizarle una revisación médica y cuenta con tristeza la situación "Fui agachado por miedo a que me vieran ahí, cuando llego al Hospital estaba el Dr. Gadea y me dice - que haces aca ? - él me conoce de haber viajado en ambulancia conmigo como chofer (Barbajelata trabaja en algunas oportunidades como chofer de una reconocida empresa de ambulancias de América)". "Cuando volví les pedí que no me metieran por adelante de la Comisaria porque estaba la manifestación y tuve miedo de lo que pudiera pasar. Me hicieron entrar por calle San Martín y me cuidaron". EL APOYO DE LOS VECINOS Y LA COMUNIDAD "Ahí en el barrio nos conocemos todos, tenemos un grupo de WhatsApp del barrio donde yo había comentado que había estado trabajando en su casa y que la había acompañado al banco. Quiero agradecer los mensajes y muestras de apoyo de todos y cada uno de los vecinos y gente de la comunidad" contó en la charla con el periodista Ricardo Novo EL ALLANAMIENTO EN SU DOMICILIO "Yo no estaba enterado que estaban haciendo el allanamiento, a mi señora la trataron bien, no rompieron nada, se abocaron a su trabajo, yo tenía dinero en efectivo para los gastos diarios y no se llevaron nada. Hubo un testigo al cual agradezco por haber estado ahí. Tambien agradezco a la policía por el trato dado". LA LLEGADA A SU CASA Bargelata cuenta que llegó a su casa el sábado a las 20 horas y su hijo de 4 años le pregunta "Papá vino la policía y dio vuelta todo, que pasó porque vino la policía ?" "Ahí lo senté y le explique lo sucedido, que una casa robaron y como papá trabajo ahí la policía vino a ver si papá tenía algo de lo que había faltado...y el nene me dice -pero vos no sos ladrón papá - Hay que explicarle porque con 4 años entiende todo". LA PALABRA DE CALCAGNI El Jefe de la DDI llegó el domingo a la casa de Diego Barbagelata, después de que habían logrado aprehender al autor del homicidio en Barrio Barracas, y allí en presencia de la señora y los dos hijos le pidió disculpas al muchacho por la situación vivida "Él me había dicho que para él era yo el responsable, yo le decía que no". Cuando el gasista sale de la Comisaria vuelve a hablar con el hombre de la DDI y este le expresa "Vos quedate tranquilo, que yo voy a trabajar toda la noche, esto va a salir a la luz y si vos no fuiste personalmente voy a ir a pedirte disculpas y el domingo apareció y cumplió su palabra". Calcagni durante la mañana del domingo recorrió América y se entrevistó con muchos vecinos y todos coincidieron en algo, Barbagelata es un buen vecino, un laburante. el que no lo había contratado por trabajo, lo conocía del cuartel de Bomberos, de otros trabajos anteriores donde había sido empleado, por la ambulancia, por el restaurante donde trabajó de noche, por la casa del niño y esto hizo que el Jefe de la DDI se convenciera que no era el responsable de tan aberrante homicidio. LAS DISCULPAS DE RODRÍGUEZ Y ORELLANO "Esto lo agradezco también, cuando fui a la comisaría a buscar mis cosas tanto el Comisario Rodríguez como el Comisaria Orellano me pidieron disculpas y esto lo cuento porque uno piensa que estas cosas no pasan y si pasan. GRACIAS En el final de la nota realizada en la 102.1 el jóven muy emocionado agradeció a la gente en general por el apoyo brindado y a las personas que le dan trabajo por la confianza dispensada "Nos rompemos el alma laburando para darle los mejores valores a nuestros hijos". MIRA LA NOTA COMPLETA