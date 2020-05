Tweet El Director del Hogar Huellas de América Lic. Julio Marcaida habló en LRP 942 Master FM y contó de que manera los abuelos pasan la crisis del COVID-19, como están trabajando y como viven esta situación atipica. El Director del Hogar Huellas de América "Esto nos sacó a todos del molde con el cual veníamos trabajando. Vamos transitando los días como todos, con esta pandemia que nos va haciendo tomar decisiones día a día adaptandonos a ella" dijo el Director. Respecto a las visitas, Marcaida dijo que "Desde el 20 de marzo como protocolo los abuelos no reciben visitas de sus familiares, junto con ello hemos tomado otras medidas como que no pueden ingresar ni visitas ni proveedores, ellos dejan su mercadería en un lugar y ahí rocíamos todo. Nosotros nos ocupamos de retirar los medicamentos, los pañales, desinfectamos todo y luego si ingresa al edificio" Tanto las autoridades como los empleados del Hogar Huellas antes de ingrersar al edificio se cambian y dejan su ropa en un lugar. Con ello también el resto de las precauciones y prevenciones que se deben ir tomando para el cuidado de los abuelos y también de las personas que allí trabajan. "Todo es desinfectado, desde las manos, los pasamanos, sillas de rueda, picaportes, lo que uno hace en la casa lo hacemos en mayoer medida acá" explica al periodista Ricardo Novo el Lic. Marcaida. EXTRAÑAR A SUS FAMILIARES "Hay muchos abuelos que están acostumbrados a recibir a sus familiares, en algunos casos, casi todos los días. En esos casos se nota mucho más que ellos empizan a extrañar y ahí tenemos otra función más que es entretenerlos, distraerlos, que se les pasen los días más entretenidos". "Destacó el trabajo que hacen todas las chicas acá, que hacen lo imposible para que los abuelos la pasen bien y como esto es día a día, va cambiando. Todos estamos tratando de estar bien y que ellos también estén bien". Marcaida cuenta "siempre se hicieron juegos y eso ahora tratamos de intensificarlo. Logícamente la comunicación con los familiares siempre se fue manteniendo a través de vídeollamadas. De esa manera ellos pueden hablar y verse con los familiares aunque no es lo mismo". "Los martes como no puede ingresar la parte de educación fisica, decidimos que vamos a implementar una clase virtual del profe para con los abuelos" agregó el Director Los abuelos siempre salen al patio "a la tarde se quedan en la parte de la galería que recibe el sol cerca de las 4 o 4:30 horas y aprovechan el solcito". En el Hogar Huellas de América viven en la actualidad 54 abuelos y hay plazas disponibles aunque por ahora no se están haciendo ingreso según explicó el Director "Si surge algún caso sospechoso de coronavirus tenemos un ala que mantenemos vacia por si llegamos a necesitar aislar a algún abuelo" ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >