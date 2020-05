Este miércoles se realizará la primera sesión virtual de Diputados en el contexto de la pandemia

Tweet Será a las 18 y tendrá un breve temario. No estará incluido el debate sobre el proyecto de impuestos a los grandes patrimonios. Será a las 18 y tendrá un breve temario. No estará incluido el debate sobre el proyecto de impuestos a los grandes patrimonios. El miércoles 13 de mayo a las 18 se realizará la primera sesión virtual de la Cámara de Diputados de la Nación desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Estará presidida por su titular, Sergio Massa, y se avanzará con la aprobación de seis proyectos. Tal como se preveía, en esta primera sesión virtual no se tratará el proyecto impulsado por el kirchnerismo en torno a la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas. En el temario se incluye el tratamiento del Procotolo del funcionamiento parlamentario remoto, la aceptación de renuncias de diputados, la jura de sus reemplazantes y habrá manifestaciones políticas de los distintos bloques. Entre las renuncias se efectivizará la de Andrés "Cuervo" Larroque, quien dejó su banca para asumir al frente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia tras la salida de Fernanda Raverta, que recaló en la ANSES. Además, se discutirá sobre beneficios para trabajadores de la salud y la seguridad en el marco de la cuarentena, como la exención del impuesto a las ganancias y pensión graciable para familiares del personal médico fallecido por coronavirus. También se tratará un programa de protección de la salud ante la pandemia. Cabe recordar que en los últimos días se realizaron ensayos de sesión virtual para corregir eventuales defectos del sistema. En las últimas semanas se trabajó entre los distintos bloques sobre el modo de sesionar, la identificación virtual de los diputados y la firma digital de los mismos. Además, desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional para enfrentar el coronavirus se implementó un mecanismo virtual para que los funcionarios nacionales brinden informes en distintas comisiones sobre las medidas adoptadas en el marco del combate contra la pandemia. LOS TEMAS A TRATAR -Aprobación del Protocolo de funcionamiento parlamentario remoto. -Aceptación de renuncias diputados. -Jura nuevos diputados. -Manifestacion política de los bloques. -Beneficios para trabajadores de salud, seguridad y otros: Exención del Impuesto a las Ganancias (horas extras y guardias obligatorias, durante la pandemia) y pensión graciable para familiares de personal médico fallecido por COVID-19. -Programa de protección de la Salud ante la Pandemia. Próximo >