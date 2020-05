A partir del viernes llegan algunas marcas de cigarrillos a los kioscos

Tweet El fin de semana los cigarrillos vuelven a los kioscos. El Gobierno autorizó la reapertura de las plantas de Massalin Particulares en el partido de Merlo y de Tabacalera Sarandí en la localidad de Avellaneda. British American Tobacco, ex Nobleza Piccardo, aún está a la espera que se eleve su pedido a Nación. El fin de semana los cigarrillos vuelven a los kioscos. El Gobierno autorizó la reapertura de las plantas de Massalin Particulares en el partido de Merlo y de Tabacalera Sarandí en la localidad de Avellaneda. British American Tobacco, ex Nobleza Piccardo, aún está a la espera que se eleve su pedido a Nación. Hace dos días, la tabacalera Massalin puso primera y abrió sus puertas. Pero desde el municipio de Merlo informaron que hubo un tirón de orejas desde el Ministerio de la Producción bonaerense, que le pidió al fabricante de Marlboro que cierre y espere la autorización oficial. La tabacalera había anunciado que comenzaba las tareas de mantenimiento y no las de producción. Desde Massalin aclaran: "Apenas la provincia dicte la reglamentaciones necesarias, retomaremos la producción". El fabricante de los cigarrillos Marlboro, Philip Morris, Chesterfield y Virginia Slims, en horas arrancará la producción. Los kiosqueros aseguran les confirmaron que que a partir del viernes llegarán los cigarrillos a los kioscos. Massalin Particulares confirmó que a las 48 horas del comienzo de su producción abastecerán a los kioscos de Capital y del Gran Buenos Aires y en siete días más, a todos los comercios del país. Tabacalera Sarandí arrancó ayer y reabrió con el 60% de su plantel de trabajadores, lo que representa 200 operarios. El 90% vive en Avellaneda y aledaños y los que necesiten contarán con transporte privado, explicaron desde la empresa. Agregan que el fin de semana estarán abasteciendo a los mayoristas y a los distribuidores y que recién a partir del lunes comenzaría la distribución en kioscos de CABA y del GBA. Las principales etiquetas de la tabacalera de Avellaneda son sus marcas propias Red Point, Master y sus marcas licenciadas West, de Imperial Tobacco, y Nevada, de la tabacalera uruguaya Montepas. El gran problema lo tiene la British American Tobacco, cuyo protocolo aún no fue elevado a Nación. Para tener mercadería, importó etiquetas de Chile.. Los fumadores de las marcas Lucky Strike, Pall Mall, Camel, Gitanes, Viceroy y Parisiennes, deberán seguir a la espera. Próximo >