Cómo es el protocolo para que los concesionarios vuelvan a la actividad a partir de este jueves

Tweet Podrán reabrir en la Ciudad de Buenos Aires de 11 a 21 horas. Días atrás habían retomado la actividad en algunas provincias. Deberán cumplir con varias medidas para proteger a sus empleados y a los clientes Podrán reabrir en la Ciudad de Buenos Aires de 11 a 21 horas. Días atrás habían retomado la actividad en algunas provincias. Deberán cumplir con varias medidas para proteger a sus empleados y a los clientes Los concesionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán abrir nuevamente a partir de este jueves, tras el anuncio del Gobierno porteño que pone en vigencia la etapa 4 de la cuarentena, y les permite a varios rubros volver a atender al público. Luego de permanecer 45 días cerrados, los salones de ventas de autos ya habían retomado la actividad días atrás en algunas provincias, como de Corrientes, Entre Ríos, Jujuy y San Luis. Desde abril, este sector es uno de los que puso mayor énfasis en el reclamo por ser exceptuado del decreto del Gobierno Nacional que suspendía la actividad por el aislamiento obligatorio. Con una retracción que lleva algo más de dos años, el rubro automotor atraviesa el período más difícil desde la crisis de 2003: con 4.385 vehículos patentados, abril fue el mes con el volumen más bajo en 60 años de historia. Y para 2020 se estima, con optimismo, un volumen total de 290.000 ventas de cero kilómetro. En ese contexto, y a pesar de la rápida implementación de plataformas online por parte de las automotrices para migrar las ventas al terreno digital, los concesionarios buscan reactivar la actividad en sus salones. Pero tal cual ocurrió en aquellas provincias donde ya están operando, en cada distrito que se vaya sumando deberán cumplir con un minucioso protocolo de atención, para proteger tanto al público como a los propios empleados. El horario dispuesto por el Gobierno porteño para este rubro es de 11 a 21 horas. Así buscan evitar que los empleados de los nuevos rubros exceptuados no se crucen en las calles con los trabajadores de rubros esenciales que circulan en horarios comunes (de 8 a 17 o de 9 a 18). Y el protocolo, además, abarca los siguientes puntos. Ingreso al salón Cada empleado deberá completar, a modo de declaración jurada, un formulario con su temperatura y algún síntoma relacionado con el COVID-19. Aquellos que no presenten contraindicación (temperatura menor a 37,5º) podrán ingresar luego de pasar por una alfombra para limpieza de calzado, con hipoclorito de sodio 0,5%. Por la misma limpieza de calzado deberán pasar los clientes, a quienes además se les deberá proveer de alcohol en gel. El uso de barbijo, como en toda la ciudad, es obligatorio. Limpieza de manos y calzado antes de entrar a los salones. Habrá sólo una puerta habilitada. El ingreso será por una única puerta, y los clientes deberán seguir por un recorrido previamente demarcado dentro del salón. No podrán moverse libremente. Las entrevistas con un vendedor deberán realizarse con cita previa porque no entrará más de una persona al concesionario, y luego por supuesto manteniendo la distancia. A las oficinas solo podrán asistir los empleados que sean estrictamente necesarios para el funcionamiento del concesionario. El resto del personal deberá seguir con sus tareas de home office hasta nuevo aviso oficial. Por supuesto el barbijo para los empleados dentro del salón también es obligatorio. Todos los puestos de trabajo deberán respetar una distancia mínima de 1,5 metro, y cada colaborador tendrá que limpiar sus elementos (escritorio, asiento, teclado, etc) antes de comenzar con la actividad. Además, están prohibidas las reuniones presenciales. A los talleres podrá asistir solamente el 50% del personal, organizado por equipos para alternarse durante los días. Los clientes ya no podrán ingresar a las áreas de taller y preparación de vehículos. Recibimiento y entrega de vehículos El concesionario deberá demarcar una zona de descarga para los vehículos cero kilómetro, para que los estacione el transportista. Luego deberán desinfectarse antes de llevar al depósito. Si la entrega de un cero kilómetro al cliente ocurre en el salón, el vehículo se dejará en un box específico para esa tarea con las llaves puestas. Varias automotrices tienen previsto implementar el delivery a domicilio, para lo cual se solicita que el comprador disponga de un lugar para recibirlo. Las instrucciones sobre el vehículo, en ambos casos y si no están realizadas en un explicativo digital, tendrán que darse por un técnico o vendedor desde el lado del acompañante y desde el exterior del vehículo. Los clientes ya no podrán ingresar a las zonas de talleres y servicio. Todos los vehículos que entregue el concesionario, ya sean nuevos o aquellos que pasaron por el taller para la realización de algún servicio, deberán recibir un proceso de limpieza antes de entregarse. Cada marca ya tiene su propio protocolo de desinfección. Las firmas de formularios Varias automotrices ya implementaron las plataformas de e-commerce oficiales para concretar la venta de un vehículo 100% online. Lo único que se requiere en esos casos es que el comprador indique un concesionario para la entrega del auto y un solo acto presencial, la firma de documentos. En esos casos se exige que el cliente lleve su propia lapicera, se les entregan al cliente los formularios en una bandeja y luego de firmarlos se archivan en carpetas especiales. El empleado usará guantes y desinfectará los elementos de contacto. Próximo >