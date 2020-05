Rivadavia amplia los horarios de comercio y habilita el trabajo del servicio doméstico

Tweet Mediante conferencia de prensa, el Intendente Javier Reynoso anunció que a partir de este jueves 14/05 el horario de atención al público de los comercios y servicios considerados no esenciales será de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hs. Mediante conferencia de prensa, el Intendente Javier Reynoso anunció que a partir de este jueves 14/05 el horario de atención al público de los comercios y servicios considerados no esenciales será de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hs. Además, notificó la habilitación de la actividad doméstica, debiendo cumplir un estricto protocolo de limpieza e higiene. Deberán solicitar un permiso para llevar adelante la actividad, mediante WhatsApp a los números 02392-671401 o 02392-494920. Por otra parte, y con el objetivo de brindar tranquilidad a la comunidad, el Jefe Comunal informó que los hisopados de los cuatro vecinos que arribaron desde el exterior dieron negativo. Asimismo, les agradeció por acceder a las indicaciones médicas dadas y continuar cumpliendo la cuarentena obligatoria reglamentada. Según cifras oficiales, son 72 los vecinos que hoy se encuentran en cuarentena en nuestro Distrito, e ingresarán 25 personas más en los próximos días. Finalmente, el Intendente comunicó que Rivadavia ha sido calificada con el "Estado de Alerta Verde" por no presentar aún casos de COVID-19. Al respecto, Reynoso destacó: "No hay nada que festejar. Esta valoración sólo permite que nuestro Distrito pueda habilitar las actividades económicas que se requieren. El aislamiento no ha terminado y debemos continuar respetando las medidas de sanidad recomendadas". Próximo >