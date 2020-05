Tweet El Dr. Fabio Arcomano habló en la mañana de Master FM después de que el martes el acusado del crimen de Ema Piorno se negará a declarar. Como sigue la causa y cuales son los tiempos procesales en la palabra del responsable de la UFI N° 6 del Depto Judicial de Trenque Lauquen "No es mucho lo que tengo para contar. La verdad es que el codigo procesal nos exige recibir la declaración indagatoria a todas las personas imputadas del delito dentro de las 48 horas. En realidad es más extricto, es 24 horas prorrogable por otras 24. Esto como Uds saben es una formalidad donde la Fiscalía le imputa el delito y le hace saber en este caso a Bigi la calificación legal, cuales son las pruebas que hay en su contra y para esa circunstancia recibió como corresponde el asesoramiento previo del defensor legal el Dr. Courtouis". Arcomano agrega "Luego que el Dr. Courtouis analizó la causa creo que con sentido común lo debe haber asesorado y en ese sentido Bigi se negó a declarar, que como siempre digo en la mayoría de las veces se niegan a declarar". En el dialogó con el periodista Ricardo Novo, el Fiscal que tiene a su cargo dos UFI y un amplio territorio en el cual debe trabajar, expresó "Aprecio que ante una causa muy compleja, el defensor oficial tiene que estudiar en un hora lo que nosotros venimos trabajando hace dos días. Esa alternativa de declaración indagatoria, el imputado tiene la posiblidad de solicitarla en cualquier momento. Muchas veces pueden solicitarla dentro de los 15 a 20 días, no creo que sea este el caso pero pueden". Ante la consulta sobre si se han sumado en las últimas horas nuevos elementos de prueba, el Fiscal dijo "puntualmente no, porque lo que estamos haciendo es procesar toda la evidencia que se fue recolectando, desde reconocimientos, una serie de pericias de cientifica se están yendo a La Plata para ser distintos cotejos. Ahora lo que queda es procesar, algunas declaraciones nuevas pero elementos nuevos, de momento no". Arcomano contó que no tuvo oportunidad de hablar con los hijos de Ema Piorno de Galé últimamente "Hablé con el hijo en el lugar del hecho y después no". SOLICITUD PARA QUE LA APREHENSIÓN SE CONVIERTA EN DETENCIÓN "Ese es el termino correcto" dijó en Master FM 102.1 el Fiscal "la aprehensión es facultad del fiscal dentro de las 48 horas, a partir de ahí no solamente indagamos ayer a Bigi sino que solicité a la Jueza de Garantías la detención en función de los elementos que ya describi. Estimo que en el transcurso de 48 a 72 horas va a resolver la situación, si comparte el criterio de fiscalía va a ordenar la detención. De esto estoy convencido, de que tiene que quedar detenido" COMO SIGUE LA CAUSA "Dentro de los 30 días tendremos que hacer la audiencia de prisión preventiva, que es con nuevos elementos, espero contar con las pericias psiquíatricas y psicológicas de este muchacho y le dire a la Jueza que considero que esa detención debería continuar - estoy hablando hipotéticamente - " dijo Arcomano El Fiscal agregó que "esa hipotética detención si se convierte en prisión preventiva, ya indicaría que esa detención más gravosa se estiraría hasta el juicio oral. Habitualmente en una investigación compleja como esta el juicio puede llegar a estar en el año. esto va a depender del avance y la corroboración de estas pericias que están pendientes". En la charla con la radio del Grupo Master, el Dr. a cargo de la UFI N° 6 del Depto Judicial de Trenque Lauquen contó que es la primera vez en la historía de la fiscalia que se dan dos homicidios en 24 horas (el de Ema Piorno y otro ocurrido en Pellegrini). A eso hay que sumarle las averiguaciones de causales de muerte, los homicidios culposos y en momentos en que estabamos realizando la nota, Arcomano contó sobre el siniestro vial que había ocurrido en el acceso de Salliqueló donde perdió la vida un menor de edad que manejaba un auto y chocó con el arco de entrada a la ciudad. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >