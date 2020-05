Calendario de pagos de Anses para hoy jueves

Tweet Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo los pagos del mes de mayo para los jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 y cuyos haberes NO superen la suma de $17.859. Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo los pagos del mes de mayo para los jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 y cuyos haberes NO superen la suma de $17.859. Titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo los pagos del mes de mayo para los jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 y cuyos haberes NO superen la suma de $17.859. En este sentido, si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas asignadas. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en las cuentas de los titulares. Asignación Universal por Hijo y por Embarazo A través de su tarjeta de débito, mañana cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con documentos terminados en 4 y aquellos de la Asignación por Embarazo con documentos finalizados en 3. Beneficios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Asimismo, continúan acreditándose los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para quienes que hayan elegido su medio de pago entre el 16 y 20 de abril pasados. https://www.anses.gob.ar/informacion/cuando-y-donde-cobro-el-ingreso-familiar-de-emergencia-ife Para consultar fecha, lugar y modalidad de cobro, quienes reciban el IFE deberán ingresar en < Prev Próximo >