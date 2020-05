Coronavirus en las villas porteñas: se confirmó una nueva muerte, hubo récord de casos diarios y ya son 891 infectados

Tweet En un solo día se registraron 132 nuevos contagios en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires y el número de muertes ascendió a nueve En un solo día se registraron 132 nuevos contagios en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires y el número de muertes ascendió a nueve Este miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 316 nuevos casos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas en todo el país, en el día con más contagios desde que comenzó a registrarse el avance del COVID-19 en Argentina, lo que lleva la cifra nacional total a 6.879. La situación en la Ciudad de Buenos Aires (primera en la estadística de contagios) y puntualmente en las villas de emergencia y asentamientos, no es distinta y continúa agravándose: este miércoles hubo 132 nuevos casos, lo que significó un récord de contagios diarios, y se confirmó un nuevo fallecimiento, que lleva el número total de muertes a nueve en esos barrios. El avance del coronavirus en las villas porteñas. Este miércoles hubo récord de casos En su informe diario del avance de la pandemia, el gobierno porteño confirmó que ya hay en total 891 casos positivos de coronavirus en todas las villas, que representan casi el 30% de todos los casos de la Ciudad, de los cuales 115 ya han recibido el alta médica. La Villa 31 y 31 bis de Retiro son por lejos las más afectadas, que hasta ayer contabilizaban 571 casos, seguidas por la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, con otros 155. La Villa 31 y la Villa 1-11-14 son las más afectadas por la pandemia En medio de las primeras medidas tendientes a flexibilizar la cuarentena en el área metropolitana y las provincias, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó que el incremento de casos positivos de coronavirus se debe a que la enfermedad “entró en barriadas humildes” y no a la apertura de actividades. ”Al trasladarse, por ejemplo, a las villas, donde es más difícil el aislamiento, se expande con una velocidad muy fuerte", expresó en declaraciones al canal A24. “Estamos ayudando muy intensamente a la Ciudad y a varios partidos del conurbano con mucha más vigilancia directa, metiéndonos en los barrios, identificando focos mediante síntomas, actuando rápido y circunscribiendo la difusión del virus”. La estadística total de casos en la Ciudad de Buenos Aires “Estamos esperando una curva de crecimiento de casos como la estamos viendo y hoy la tenemos focalizada en dos sectores que ya veníamos trabajando y cuidando que son geriátricos y barrios vulnerables. Ahí es donde tenemos un crecimiento a mayor escala. En el resto de los barrios sigue creciendo pero más controladamente”, señaló en tanto esta mañana el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. “Ahí es donde tenemos los focos, sobre todo por la densidad poblacional, la cantidad de personas por metro cuadrado. La decisión ha sido reforzar el protocolo", indicó en diálogo con Radio La Red. Directamente estamos yendo a buscar los casos, no esperar que aparezcan, para intentar aplanar la curva”. Ya hay nueve muertos en todas las villas porteñas por coronavirus A raíz del crecimiento de la curva de contagio en estos puntos, el Ministerio de Salud anunció ayer una modificación de la definición de caso sospechoso de coronavirus. Es decir, del listado de las características que debe presentar un paciente para ser sometido a un test PCR. El cambio apunta a dos focos sensibles: villas de emergencia y geriátricos. También incluye a las unidades del servicio penitenciario y se extiende al personal de salud y a las fuerzas de seguridad que prestan tareas durante la pandemia. La novedad anunciada en el parte diario por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, protocoliza una situación que de hecho se estaba dando en algunas residencias para mayores y barrios de emergencia del Área Metropolitana, donde el gobierno nacional ya había comenzado a realizar testeos masivos para aislar posibles focos de contagios y garantizar la asistencia sanitaria pertinente. En la 31, al igual que en otros barrios vulnerables de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, también preocupa el avance del dengue, que acumula en lo que va del año más de 6 mil casos. Veinte barrios de la Ciudad, además, concentran el 90% de los casos: Flores, Parque Chacabauco, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano, La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya son los más afectados. Próximo >