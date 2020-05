Tweet Un niño de Victorica, la provincia de La Pampa escribió una carta dirigida a la policía para que le permita viajar a Telén a visitar a su abuelo. "Por la pandemia del coronavirus hace más de 50 días que no le ve y extraña" dijo su madre. Un niño de Victorica, la provincia de La Pampa escribió una carta dirigida a la policía para que le permita viajar a Telén a visitar a su abuelo. "Por la pandemia del coronavirus hace más de 50 días que no le ve y extraña" dijo su madre. "No hace mucho Jonás me pidió que fuera a la comisaría y preguntara si él podía ir a ver a su abuelo...por razones lógicas (la cuarentena recién llevaba su día 25 )me dijeron que no se podía..se puso muy triste pero lo entendió..." contó su mamá en redes sociales. La mujer siguió con su relato diciendo "esta semana empezó de nuevo con ese reclamo...ayer le dije que averiguaria pero me dijo que espere hasta hoy que iba a hacer algo... y hace un rato lo vi que escribía.(no me dejo que me acercara), pensé q hacia algún dibujo para sorprenderme..pero no ..me da esta cartita y me pide que la lleve a la comisaría" Visiblemente emocionada por el pedido del pequeño la madre posteó la imagen de la "cartita" que el niño le escribió a la policía para solicitar permiso y poder ver a su abuelo. Próximo >