Uno de los Directores de C. Menéndez y Cía. Ignacio Lobo estuvo en el aire de la radio del Grupo Master y nos contó la alegría por vivir este año el 50° Aniversario de la firma comercial y al mismo tiempo dar una mano importante con un equipamiento esencial para el Hospital Municipal.- "El destino hizo que nos toque en medio de esta pandemia mundial y no nos queda mucho margen de acción aunque siempre uno de los objetivos de acción que teníamos para el aniversario no era hacer una fiesta o algo parecido sino buscar como devolverle al municipio y al partido todo lo que nos han dado a nosotros y esto nos pareció la mejor manera de llegar a todos" dijo Ignacio en el comienzo de la charla con el periodista Ricardo Novo. "Nosotros no conocemos mucho las prioridades que tiene el Hospital pero confiamos mucho en la decisión que toman desde la Asociación Civil Mejor Salud para Rivadavia, en todo el equipo de la Dirección de Salud del municipio porque a ellos mismo les cambiaron el direccionamiento de todas las prioridades de las cuestiones más trascendentales para asegurarse buena salud para lo que se viene que ojala sea poco" agregó el jóven empresario. "La historía de Menendez y Cia estuvo siempre marcada por un compromiso social bastante importante, muchas instituciones son beneficiadas de aportes, donaciones como también hay muchas empresas que colaboran y siempre orientado a la salud, al deporte y en este caso va a la salud donde llegamos a todo el mundo" cuenta Ignacio respecto a la decisión de donar una planta para llenar los tubos de oxígeno. El empresario destaca en todo momento la gran labor que realiza la Asoc. Mejor Salud para Rivadavia "hacen una gran labor, se puede ver en todos los eventos, con las cantinas, con todo lo que les ha tocado hacer y hacer realidad en el Hospítal. Hay sala de Oncología, nuevas habitaciones, nuevos quirófanos y esto quedará en la historia como un nuevo logro de ellos también". LA INTERRELACIÓN ENTRE LOS PÚBLICO Y LO PRIVADO "Esto es un logro de todos los involucrado, no es casualidad que hoy nos toque tener una Asoc. Civil de esta forma, un municipio bajo una dirección política que viene siendo muy buena durante los últimos largos años en el partido de Rivadavia. Nada es casualidad y las cosas por algo pasan, todo llega a su debido momento con lo cual sin dudas que es respomnsabilidad de todos los involucrados; de la municipalidad, de la Asocación que son personas y ciudadanos que lo hacen desinteresadamente y nosotros que hoy nos tocó estar de este lado como un privado, como una empresa y nos toca cumplir 50 años en el medio de este problema". LA VIDA DENTRO DE LA EMPRESA "Tengo los mejores recuerdos de cuando era chico, que no entendia nada del negocio pero iba con mi viejo a la oficina a tomar coca cola y comer terrenos de azúcar. Estabamos en la cocina tomando coca con todos clientes que hoy me toca estar nuevamente, atenderlos, darles respuestas. Clientes que trascendieron y hoy siguen estando junto a la firma". LAS GANAS DE SEGUIR ADELANTE Y CRECIENDO "Con muchas ganas, volví hace 2 años a continuar con parte del legado familiar y con la gran responsabilidad de que esto perdure. Cuanto más años cumpla Menendez, más difícil es revalidar el título. Si a mi me toca hoy liderar todo esto tengo la gran responsabilidad de cumplir 60, 70, 80 o 90 años y tener una línea de trabajo respetada por los clientes porque sino nos respetan los cientes no tendríamos la posibilidad de trabajar. El desafío es enorme, el compromiso es gigante, las ganas son enormes y dentro de toda la incertidumbre que hoy nos reina estamos trabajando todos los días para seguir creciendo, para seguir invirtiendo en nuestro partido porque hoy tener la posibilidad de hacer esta inversión para nuestro Hospital es consecuencia de inversión en actividad real del partido de Rivadavia". C. MENENDEZ Y CIA EN POCAS PALABRAS "Es una gran familia" dijo Ignacio en el cierre de la nota en Master FM 102.1 recordando a quienes participaron de la firma como fueron los Field, los Rosolen que fueron parte de clientes, de antiguos empleados, Jorge Martín que fue un socio de la firma y que se retiro hace unos años fue un gran valor, empleados que han pasado, colaboradores, clientes ...Todos han aportado su granito de arena para que hoy estemos contando esta historía"