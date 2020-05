Día Internacional de las Familias: por qué se celebra y 6 consejos para fortalecer los vínculos en cuarentena

Tweet La fecha fue instalada por Naciones Unidas para generar conciencia acerca del rol fundamental del núcleo familiar en la educación de los niños durante la primera infancia. Los cambios de paradigma y recomendaciones para atravesar el aislamiento La fecha fue instalada por Naciones Unidas para generar conciencia acerca del rol fundamental del núcleo familiar en la educación de los niños durante la primera infancia. Los cambios de paradigma y recomendaciones para atravesar el aislamiento Como cada 15 de mayo, este viernes se celebra el Día Internacional de las Familias bajo el objetivo de generar conciencia acerca de su rol en la educación durante la primera infancia y reconocer cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a su desarrollo y evolución. Establecida por Naciones Unidas en 1993, la celebración se vive de una forma particular este 2020, con el mundo atravesado por la inesperada pandemia de coronavirus, que desafía el funcionamiento de este tipo de vínculos, sobre todo en los países en los que fueron dispuestos aislamientos obligatorios. Además, por primera vez, más de 150 familias argentinas diversas se conectaron este año para difundir un video alusivo a la fecha, en el que ponen de manifiesto los cambios de paradigma y la necesidad de abrazar la pluralidad dentro de los hogares. La convivencia en cuarentena El incremento obligado de horas de convivencia en el marco de la emergencia sanitaria generó también en muchos casos el aumento de cruces o dificultades. En este marco, el psicólogo Juan Pablo Díaz, encargado de Formación y Desarrollo Organizacional de la plataforma educativa Colegium, compartió una serie de claves para fortalecer los lazos y mantener la armonía: Crear espacios de conversación e instancias para compartir, además de las tareas obligatorias, como el trabajo y las actividades escolares. Buscar la forma de comer juntos al menos una vez al día: en circunstancias normales, es muy difícil coincidir en el desayuno o el almuerzo, sin embargo, esta nueva realidad trae consigo la posibilidad de compartir alguno de estos momentos. Muchas veces será necesario cambiar los propios hábitos para acomodarse a los demás, sin embargo, es un esfuerzo que vale la pena hacer. Organizarse como familia para desenvolverse en este nuevo contexto; distribuir las funciones, proveerse de espacios, establecer acuerdos, entre otras cosas. Esto es importante ya que hoy el hogar adoptó un carácter polifuncional, que hace mucho más compleja la convivencia y el uso del espacio. Encontrar un pasatiempo que puedan compartir todos y utilizarlo para divertirse juntos al menos una vez a la semana. Un juego de mesa, una película, una lectura interesante, son solo algunas de las alternativas que pueden servir para descontracturar la rutina. Es importante mantener un equilibrio entre la rutina y el cumplimiento de las responsabilidades, aún en el contexto actual de cuarentena y encierro, al mismo tiempo que tener espacios de esparcimiento, desarrollo personal y convivencia. Esto nos desafía a encontrar nuevas formas de ocupar el tiempo y la energía. El hecho de estar más tiempo en casa, no significa que haya que trabajar o estudiar más, también puede ser aprovechado para desarrollar aspectos personales y/o familiares que antes no tenían lugar. Es normal estar con un ánimo más irritado, ya que se han visto coartados muchos espacios de la vida y, en muchos casos, esta situación no se ha presentado libre de complicaciones. Es fundamental que como grupo familiar se ayude a manejar los afectos, tolerando y conversando sobre los distintos sentimientos que se presentan, para canalizarlos mejor, evitando la sobrerreacción y los conflictos. Familias diversas En el marco de la conmemoración y por primera vez en la historia del país, más de 150 familias diversas argentinas se conectaron y produjeron un video para “compartir con el resto de las personas que las familias pueden ser conformadas por dos mamás o dos papás, ser muy grandes o muy pequeñas, mono o transparentales, pero lo que reina en todas aquellas es el amor puro”. Al ritmo de Lo mejor de mi vida eres tú, de Ricky Martin, la filmación muestra a hombres, mujeres y niños que bailan, cantan y juegan desde distintos puntos del país. “Lo mejor de nuestras vidas son nuestrxs hijxs”, manifiestan al pie de la publicación disponible en YouTube, haciendo referencia al tema musical. “El principal objetivo que nos motiva y nos une es que nuestra niñxz crezca entre pares y los adultos nos acompañemos en la crianza. Visibilizar demuestra que las construcciones familiares y afectivas son mucho más nutridas y enriquecidas en estos tiempos”, manifestaron desde Familias Diversas Argentinas (FAD). Y sumaron: “Es indispensable que se comience a desmitificar y romper con las figuras hegemónicas para dar paso a una diversidad familiar real y plural. De esta manera, la sociedad irá mutando a una mucho más empática, igualitaria, libre y sobre todo más humana, donde se pueda derribar prejuicios y deconstruir conceptos impuestos a lo largo de la historia”. Día Internacional El Día Internacional de las Familias fue proclamado por la ONU en 1993 a través de la resolución A/RES/47/237, “con el fin de dar a conocer la cuestiones relativas a las familias y reflexionar acerca de cómo les afectan los procesos sociales, económicos y demográficos”. “A pesar de que el concepto de familia se ha transformado en las últimas décadas, evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y los cambios demográficos, las Naciones Unidas consideran que la familia constituye la unidad básica de la sociedad”, sostienen desde la entidad internacional. En un apartado especial, además, el organismo decidió destacar en esta fecha la desigualdad persistente dentro de los núcleos familiares. “Las mujeres siguen asumiendo una carga de trabajo doméstico desproporcionada en comparación con los hombres, lo que hace más difícil conciliar trabajo y vida familiar”, aseguran. Y remarcan: “En estos momentos, en los que el mundo lucha por dar respuesta a la crisis de Covid-19, tenemos la oportunidad real de repensar y transformar la forma en que funcionan nuestras economías y sociedades para fomentar una mayor igualdad para todos”. Próximo >