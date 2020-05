Inflación de abril: la lista de los productos que más aumentaron su precio

Tweet El jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) afirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril fue de 1,5% y me mostró por debajo de los 3,3% registrado en marzo. Así, acumuló un alza del 9,4% en el primer cuatrimestre del año y del 45,6% en los últimos 12 meses. El jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) afirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril fue de 1,5% y me mostró por debajo de los 3,3% registrado en marzo. Así, acumuló un alza del 9,4% en el primer cuatrimestre del año y del 45,6% en los últimos 12 meses. No obstante, el rubro Alimentos y Bebidas fue el que más influyó en el incremento de abril al marcar un aumento de 3,2% respecto al mes precedente. La suba de precios se vio impulsada por el aumento en los alimentos y bebidas (3,2%) que además mostró una leve variación con respecto a marzo (3,9%). La baja casi imperceptible se dio en el marco de la implementación de Precios Máximos de Referencia que retrotrajo los precios al 6 de marzo. El rubro Educación registró una baja en abril producto de la reducción observada en cuotas de distintos niveles educativos, aunque sigue siendo la división de mayor incremento acumulada en lo que va del corriente año. Además, el rubro Comunicación mostró una baja en abril, producto de la retracción en los precios de planes prepagos de telefonía celular y telefonía fija registrados en marzo. Este ítem resultó el de mayor incidencia negativa en el mes y fue principal causa de la baja observada en Servicios (-0,2%) y precios Regulados (-0,7%). Sin embargo, en recreación y cultura, se observó un aumento de precios promedio de 2,3%; prendas de vestir y calzado 1,5%; restaurantes y hoteles 1,5%; salud 1,2%; en transporte de 1,3%; y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 0% por el efecto de congelamiento dispuesto por el Gobierno nacional. Los productos que más aumentaros su precio: Carnes/embutidos: - Cuadril: pasó de $386,8 a $410,3 (6,1%). Se encuentra en el grupo de mayores aumentos por segundo mes consecutivo (en marzo aumentó 2,8%) - Paleta: pasó de $303,4 a $311,7 (2,7%). Se encuentra en el grupo de mayores aumentos por segundo mes consecutivo (en marzo aumentó 2,7%). En lo que va del año incrementó sus precios en 27,5%. - Carne picada común: pasó de $78,0 a $82,1 (5,3%). - Filet de merluza: pasó de $336,2 a $368,3 (9,5%). Se encuentra en el grupo de mayores aumentos por segundo mes consecutivo (en marzo aumentó 5%). En lo que va del año incrementó sus precios en 31,2%. Frutas y verduras: - Naranja: pasó de $34,9 a $54,9 (57,2%). Se encuentra en el grupo de mayores aumentos por segundo mes consecutivo (en marzo aumentó 15,3%). En lo que va del año incrementó sus precios en 107,8%. - Cebolla: pasó de $32,2 a $42,4 (31,6%). Sólo en 2020 incrementó su precio en 53,2%. - Batata: pasó de $39,5 a $46,3 (17,2%). En los últimos 12 meses se incrementó 101,2%. - Papa: pasó de $32,8 a $36,7 (11,6%). En los últimos 12 meses se incrementó 95,7%. - Zapallo anco: pasó de $35,2 a $38,5 (9,6%). En los últimos 12 meses se incrementó 84%. - Manzana deliciosa: pasó de $78,0 a $82,1 (5,3%). - Tomate redondo: pasó de $77,1 a $82,8 (7,4%). Se encuentra en el grupo de mayores aumentos por segundo mes consecutivo (en marzo aumentó 45,7) Lácteos: Queso cremoso: pasó de $383,8 a $419,2 (9,2%). Se encuentra en el grupo de mayores aumentos por segundo mes consecutivo (en marzo aumentó 3,7%). Productos de limpieza e higiene personal - Jabón en pan: pasó de $42,5 a $45,6 (7,2%). Productos de almacén - Azúcar: pasó de $61,8 a $66,3 (7,1%). Se encuentra en el grupo de mayores aumentos por segundo mes consecutivo (en marzo aumentó 8,5) - Huevos de gallina: pasó de $97,7 a $105,0 (7,5%). Próximo >