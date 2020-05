La Policía liberó a un menor con discapacidad que vivía “enjaulado” en Bahía Blanca

Tweet Un total de seis menores, dos de ellos con discapacidad, fueron rescatados hoy de una casa del barrio Tierras Argentinas de Bahía Blanca, en la que vivían en condiciones infrahumanas. Un total de seis menores, dos de ellos con discapacidad, fueron rescatados hoy de una casa del barrio Tierras Argentinas de Bahía Blanca, en la que vivían en condiciones infrahumanas. La denuncia de una mujer, quien mostró una foto de la habitación en la que vivía un chico de 12 años con discapacidad, fue el inicio de una investigación que derivó en un allanamiento realizado hoy, por efectivos de la comisaría Quinta, en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Nicolás Pérez y Eva Duarte. Fuentes policiales consultadas por LA BRÚJULA 24 mencionaron que fue la propia madre quien confesó que “mantenía encerrado” y “hacía dormir” a este chico en una habitación de un metro por dos, con piso de tierra y con una puerta de rejas. “La habitación era prácticamente una celda. Por eso me alarmé y comencé montar este operativo, dando intervención a la Fiscalía N° 8, del doctor Romero Jardín (Marcelo) y al Servicio local de la municipalidad”, reveló el comisario Nicolás Pérez, titular de la mencionada comisaría. “La cama era un pallet, con un colchón muy deteriorado y el respaldo de una silla era la almohada. El nene dormía y era encerrado ahí. Es más, la misma madre fue la que dijo que lo encerraba atrás de las rejas porque se le escapaba”, agregó Pérez. En el lugar se labró un acta por averiguación de presunto ilícito y la policía procedió a llevarse la puerta de rejas. Los chicos y la madre serán revisados por un médico y les realizarán los análisis correspondientes para conocer las condiciones en las que se encuentran. El tema será abordado de lleno por el servicio de minoridad, aunque por el momento los menores no serán retirados de la casa. “La madre fue notificada que así no se puede continuar. Entendemos que es un barrio muy precario, pero los menores no pueden seguir viviendo en esas condiciones”, completó Pérez. Próximo >