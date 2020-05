La oposición en Rivadavia se abstuvo de votar en contra de la liberación masiva de presos

Tweet Los concejales del Frente de Todos - Somos Rivadavia no votaron el proyecto de repudio ante la liberación masiva de personas priovadas de la libertad que despertó en los últimos días duras criticas de parte de la población. Además se debatió y aprobó por mayoría la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2019 y el Cierre del Ejercicio Financiero. En la Sesión Especial llevada a cabo este viernes al mediodía los ediles llevaron adelante todos los protocolos para sesionar tomando las prevenciones que la crisis del COVID-19 implica. ORDEN DEL DÍA 1.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 2.- ASUNTOS ENTRADOS: 2.1. Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Proyecto de Decreto: Disponiendo Sesiones mediante el uso de Plataforma TICs con modalidad video conferencia. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.2. Bloque Frente Todos Somos Rivadavia, Proyecto Minuta de Comunicación: Solicitando al D.E. informe sobre accidente agente municipal fallecido. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.3.- Bloque Rivadavia Primero Juntos por el Cambio, Proyecto de Resolución: Adhiriendo al Proyecto de Ley ingresado en la H.C.Senadores de la Provincia de Bs As, sobre coparticipación al Municipio. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.4.- Bloque Rivadavia Primero Juntos por el Cambio, Proyecto de Resolución: Expresando repudio ante liberación masiva de personas privadas de su libertad en el marco Covid 19. APROBADO POR BLOQUE DE RIVADAVIA PRIMERO - BLOQUE DEL FRENTE DE TODOS SOMOS RIVADAVIA SE ABSTUVO 2.5.- Bloque Rivadavia Primero Juntos por el Cambio, Proyecto de Resolución: Solicitando a las Autoridades del PAMI y del IOMA, la provisión de las vacunas antigripales cepa 2020. APROBADO POR BLOQUE DE RIVADAVIA PRIMERO - BLOQUE DEL FRENTE DE TODOS SOMOS RIVADAVIA VOTO EN CONTRA 2.6.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 502/2020, Solicitando a la Provincia de Bs As asistencia financiera en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria. 2.7.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 489/2020, Prorrogando plazo para suscripción convenios vecinos afectados Obra Cloacas Barrio La Quinta de América. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.8.- Bloque Rivadavia Primero Juntos por el Cambio, Proyecto de Resolución: Solicitando al Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Bs As., clarifique los objetivos del nuevo Plan de Seguridad Provincial. APROBADO POR UNANIMIDAD con modificaciones 2.9.- Departamento Ejecutivo, Elevando Nomina de Solicitudes Eximición Tasas Servicios Urbanos. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.10.- Departamento Ejecutivo, Proyecto de Ordenanza: Desadjudicando terreno adjudicado por Ordenanza N° 3758/2015. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.11.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 390/2020, Adhiriendo en todos sus términos al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 de aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el Estado Nacional. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.12.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 410/2020, Estableciendo máximo de camiones en las plantas de acopio de cereales y oleaginosas del Pdo. de Rivadavia. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.13.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 411/2020, Ampliando los efectos dispuestos por el Decreto Municipal N° 390/2020. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.14.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 423/2020, Modificando el Decreto N° 5/2020 por el cual se establece el Calendario Impositivo 2020. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.15.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 426/2020, Prorrogando la vigencia del Decreto Municipal N° 390/2020 donde establece el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio” APROBADO POR UNANIMIDAD 2.16.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 438/2020, Disponiendo franja horaria de apertura en rubro comercial “Corralón”. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.17.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 444/2020, Disponiendo arbitrar los medios necesarios a través de la Secretaria de Desarrollo Humano, para garantizar la entrega domiciliaria del Servicio Alimentario Escolar (SAE). APROBADO POR 8 VOTOS POSITIVOS DE RIVADAVIA PRIMERO A 4 VOTOS NEGATIVOS DEL FRENTE DE TODOS - SOMOS RIVADAVIA 2.18.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 447/2020, Prorrogando hasta el 26/04/2020 inclusive la vigencia del Decreto N° 390/2020, prorrogado a su vez por el Decreto N° 426/2020. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.19.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 452/2020, Adhiriendo en todos sus términos al Decreto N° 194/2020 dictado por la Provincia de Bs As. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.20.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 454/2020, Eximiendo a comercios que no están comprendidos dentro de lo establecido por Decretos ya dictados. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.21.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 455/2020, Disponiendo la Habilitación de venta on line en comercios. APROBADO POR UNANIMIDAD 2.22.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 483/2020, Prorrogando hasta el 10/05/2020 inclusive la vigencia del Decreto Municipal N° 390/2020 "aislamiento social, preventivo y obligatorio". APROBADO POR UNANIMIDAD 2.23.- Departamento Ejecutivo, Decreto N° 490/2020, Exceptuando la circulación de lo establecido en el Art. 2° del Decreto N° 355/2020 a distintas personas afectadas por algunas actividades y servicios. APROBADO POR UNANIMIDAD 4.- ASUNTOS VARIOS LA SESIÓN COMPLETA