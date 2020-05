América tuvo un atípico festejo de cumpleaños

Tweet La ciudad cabecera de Rivadavia cumplió este sábado 16 de mayo sus 116° Aniversario. No hubo gente, no hubo shows, no hubo banderas ni delegaciones escolares. Aunque si se vivieron momentos muy emotivos. Entrá y mirá las imágenes La ciudad cabecera de Rivadavia cumplió este sábado 16 de mayo sus 116° Aniversario. No hubo gente, no hubo shows, no hubo banderas ni delegaciones escolares. Aunque si se vivieron momentos muy emotivos. Solo el Intendente Javier Reynoso fue el encargado de llevar la enseña patria desde el Palacio Municipal hasta el mástil principal de Plaza Colón. Allí lo esperaba el Pte. del Honorable Concejo Deliberante Jorge Pablo Rosolen y los concejales junto a algunos consejeros escolares y funcionarios del Gabinete municipal. Todos respetaron el distanciamiento social y con estrictas normas dentro del protocolo para cuidarse en la crisis del COVID-19. Reynoso dijo "América es mucho más que un lugar donde confluimos, somos una comunidad con nuestros propios valores. Siempre hemos buscado nuestros propios caminos para el desarrolo, siempre miramos al futuro pero muy atentos a nuestro pasado que en definitiva es nuestra propia identidad" Reynoso mirando la plaza Colón expresó "Por eso seguramente nos vamos a seguir uniendo por acá como siempre. Por eso también quiero desearles a todos feliz cumpleaños América" Foto de portada: José María Quintana Próximo >