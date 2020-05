116 años de América: Un Aniversario Diferente

Tweet Por el Profesor Alberto Orga Los historiadores, en contra de lo que la gente cree, cuando analizamos el pasado lo hacemos pensando en el futuro, para que no se cometan los mismos errores que en la antigüedad. La peste antonina que afectó Roma durante casi 15 años en el siglo II llevó a la muerte a un tercio de la población de la ciudad y a su propio emperador, Lucio Vero, que también fue afectado por la plaga traída por los legionarios que llegaban de los frentes de batalla. La gripe española mató a unas 18 millones de personas a partir de 1918 y se fue de la misma manera que llegó sin encontrarse una cura definitiva. Si repasamos la historia nacional veremos que en tiempos históricos cercanos, presidencia de Sarmiento (1868-1874), la ciudad de Buenos Aires se vio asolada por la fiebre amarilla dejando de vivir una buena parte de su población. Muchos de nuestros antepasados estarían llegando de Europa al puerto de Buenos Aires en esos momentos, padeciendo y en muchos casos muriendo por las influencias de la plaga incontrolable que azotaba la ciudad. Lo mismo ocurrió con los pueblos originarios, de acuerdo a lo que relata José Hernández en La vuelta de Martín Fierro, cuando describe la muerte de su amigo Cruz. Voy dentrando poco a poco En lo triste del pasage. Cuando es amargo el brebage El corazón no se alegra, Dentro una virgüela negra Que los diezmó a los salvajes. Y hablando de su amigo Cruz expresaba: Se le pasmó la Virgüela, Y el pobre estaba en un grito. Me recomendó un hijito “ha quedado abandonado -me dijo- aquel pobrecito. Las enfermedades hacían estragos y las condiciones de esos tiempos ayudaban en los trágicos sucesos. La poliomielitis, en la década del 50 produjo efectos en todo el país y por supuesto también en América, en donde el aislamiento y cierre de lugares de posible contagio fue lo único realizado y realizable. En sus 116 años América ha vivido infinidad de acontecimientos que lo han marcado. Desde el remate del 12 de mayo de 1904, hasta la fantástica fiesta conmemorando sus primeros cien años, desde tormentas de arena que dejaron al pueblo como dentro de un volcán hasta inundaciones que nos tuvieron en vilo. Pasamos por sequías, cenizas, inauguraciones, bailes, desfiles y todo tipo de acontecimientos imaginables o no. El pueblo con su identidad propia que lo distingue y proyecta sobrevivió. El orgullo que todos sentimos por ser de América sigue intacto. Hoy conmemoramos un aniversario más: que la pandemia, no destruya nuestra inteligencia, porque esto sería una peste mayor que cualquier infección. Fotos de JuanSmit:- Los Bailes de Lito Rodríguez. El Corso en la calle San Martín. El Incendio en la fábrica de Canastos de la familia Busso. Y el recordado Cine Splendid. Próximo >