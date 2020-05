Tweet Por Roberto Jesus Martinez Así se titula mi nuevo libro, y es un relato de un tiempo de vida en esa niñez, adolescencia y juventud que compartí en este lugar del cual me alejé hace 25 años... ...Pero al que siempre regreso, porque guarda parte de mi historia, porque allí viven muchos amigos y ex compañeros de colegio, porque caminar por sus calles me remonta a esos días y veo a mi regreso, el progreso, esquinas transformadas, espacios que se han convertido en otros lugares y esa añoranza del tiempo ido me invita siempre a escribir un verso, a redactar una historia... Me hubiese encantado presentar mi nuevo hijo literario en este día, allí en América. pero por lo que todos sabemos y conocemos, es imposible la reunión masiva en espacios cerrados, así que quedará para otro momento. Hoy quiero regalarle a América, a su gente y a mis amigos, este vals cuya letra está en el final del libro... Quiero dejar un especial agradecimiento a los señores Carlos Cucurull y Roberto Horacio Marcos por permitirme a través de sus fotografías nutrir en parte , con las mismas. El libro. tambien tiene muchas fotos propias del Centenario de Rivadavia y de varios rincones de América. MUY FELIZ CUMPLEAÑOS AMERICA !!! SIEMPRE EN MI CORAZON !!! Próximo >