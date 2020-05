¿Juego on-line y fin de las agencias en la Provincia?: tras el amague, el sector organiza una marcha

Tweet El jueves, las agencias de lotería pudieron funcionar unas horas, pero luego el sistema se cayó. Denuncian que la Provincia quiere que cierren El jueves, las agencias de lotería pudieron funcionar unas horas, pero luego el sistema se cayó. Denuncian que la Provincia quiere que cierren La marcha atrás en la apertura de las agencias de lotería en la Provincia disparó un reguero de pólvora entre comerciantes del sector. Son versiones no confirmadas oficialmente, pero, según denuncian, surgieron de una reunión que mantuvieron en Gobernación el viernes último. Se trata de una actividad regulada por el Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia que funciona como agente de recaudación. Si bien el juego de azar no es un negocio que goce de buena reputación, su utilidad para las arcas públicas es determinante, máxime en época de crisis de caja. Sin las agencias habilitadas legalmente abiertas, el Estado no recauda y resignar fondos puede significar un alto costo para el erario bonaerense a punto de bancarrota. Por eso fue habilitándose paulatinamente su funcionamiento en otras provincias. ¿Qué pasa en la Provincia de Buenos Aires? El jueves último, según se anunció, era una fecha clave para el reinicio de la actividad. Pero un volantazo de última hora ordenó el cierre de las agencias 1 hora y media después de reabrir sus puertas. En ese lapso hubo apuestas que ahora quedaron impagas Lo anunció Lotería en sus redes sociales a las 12:45 del mismo día en que, según había anunciado antes el organismo, podían comenzar a funcionar: “En relación con la apertura de las agencias de juego, y luego de realizar las consultas del caso con intendentes municipales, por razonas sanitarias y operativas el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha decidido postergar su apertura hasta nuevo aviso”. La comunicación oficial cayó como un baldazo en el sector y encendió luces de alarma Una fuente del sector dijo que el Plan de la provincia es, directamente, eliminarlas del mercado. El contexto ayuda para instalar el formato online. La fórmula, no confirmada de forma oficial, se justifica por el contexto, pero los agencieros denuncian que se trata de una decisión que podría extenderse en el tiempo, obligándolos a cerrar. Por ese motivo convocaron a una marcha para este lunes a las 11:00. Si bien el epicentro de la movilización será en Avellaneda, en Avenida Mitre 310, la convocatoria es para que la protesta se replique en la mayor cantidad de localidades posibles. “No entiendo la diferencia entre Capital y Provincia para trabajar en las agencias. Se nos van haciendo cadenas de deudas", señaló esta Carlos Colora, agenciero de Zona Norte. “Esto es una desprolijidad total. Yo tomé apuestas por dos horas y después se me cortó el sistema. Hasta ahora no tenemos respuestas. El agenciero es un trabajador de clase media y tenemos que pagar alquileres y el sueldo de los empleados”, completó el comerciante durante el programa Feudale Café, que conduce Marcela Feudale. “Todo es to favorece al juego ilegal. Son medios en contra de los agencieros. Hay agencias que igual están cobrando impuestos. No sé cuál es la diferencia”, cerró Colora. ¡URGENTE! pic.twitter.com/ogTsO7BYWZ — Lotería BA (@LoteriaBA) May 14, 2020 < Prev Próximo >